Cine este, de fapt, soțul Ronei Hartner. Ce afacere are Herve Camilleri

Despre soțul Ronei Hartner se știau foarte puține lucruri: că este mai mic cu doi ani și jumătate decât vedeta româncă, și peste hotare, francezul sicilian este cunoscut drept DJ HMJ. Ei bine, Hervé Camilleri este și antreprenor individual și deține o firmă, pe care nu mulți ar îndrăzni să o deschidă. Ieri, cei doi logodnici au devenit oficial soț și soție, iar ceremonia civilă a avut loc în orașul francez Toulon.

Ce afacere are Herve Camilleri, soțul artistei Rona Hartner

Hervé Camilleri deține firma MONSIEUR HERVE CAMILLERI, ce acordă sprijin animalelor, conform site-ului societe.com. La fel ca soția lui, celebrul DJ a mai fost căsătorit o dată, iar un alt amănunt pe care îl au în comun e că au divorțat amândoi în urmă cu un deceniu. În vârstă de 43 de ani, artistul locuiește în Franța, țară în care s-a stabilit Rona Hartner de multă vreme. Povestea lor de dragoste a început în urmă cu doi ani.

“Eu simţeam de ceva vreme o apă­sare, simţeam că aceşti zece ani de singurătate îmi ajun­seseră, că vocaţia de a trăi în celibat nu era de mine. Herve este divorţat tot de zece ani şi, de ase­me­nea, extrem de mă­cinat de sin­gu­ră­ta­te. Amândoi ne-am rugat să ne scoată pronia în cale un to­varăş de drum, fără să ştim că, de fapt, Dumnezeu ne ascultase de mult rugile şi ne adusese deja unul lângă celălalt. Nu a fost dragoste la prima vedere din partea mea. După câte am îndurat, acest lucru nu mi s-ar mai putea întâmpla vreo­dată. Aşadar, în ceea ce mă priveşte, am rămas cu totul uimită când el mi-a arătat ce muzică creează şi mi-am dat seama ce bine ne potrivim artistic. La Herve a stat cu totul altfel treaba. După acea noapte mu­zicală, el mi-a spus direct că mă iu­beşte şi că ar vrea să ne căsătorim. Eu m-am spe­riat niţel şi, evident, am încercat să-l liniştesc. Am fost con­vinsă că era doar o flamă artistică. Îmi era şi frică să simt altceva pentru el, mai ales pentru că eu, de la atâtea decepţii sentimentale, am avut ani şi ani inima frântă şi închisă. Închisă cu o poartă pe care o simt încă prezentă uneori, o poartă care îmi apără sufletul şi care se în­tredeschide doar foarte puţin. Dar zilele treceau şi, recunosc, de­veneam din ce în mai dată peste cap de prezenţa lui. Simţeam că mă îndrăgostesc, dar nu voiam să rămân la nivel de dragoste, voiam să-l iubesc. Şi el era ascuns la început, închis, îmbrăcat nu­mai în maro, de zici că era un călugăr. Atât de sin­gur şi de trist, că eu în primele zile am crezut că are ochii negri. Abia când am început să cân­tăm împreună, când i-a apărut pri­mul zâmbet, i-am văzut şi eu ochii: erau albaştri. Mi-a spus că dacă eu nu-l iubesc, el nu va mai iubi ni­cio­dată pe altcineva. Dar a acceptat să mă aştepte (…)”, a declatat Rona Hartner într-un interviu emoționant pentru revista Formula As.

Herve Camilleri și Rona Hartner fac mâine nunta în București

La două zile de la cununia civilă, Rona Hartner și Hervé Camilleri se vor căsători religios. Ceremonia va avea loc mâine, 7 octombrie, la Biserica Sfântul Mina din Bucureşti. Artista are o fetiță din primul mariaj.

“Am decis să ne căsătorim în România pe 7 octombrie, luni, pentru că avem multe concerte. Voi veni în ţară şi vom petrece alături de prieteni şi de familie, la un centru de evenimente din Bucureşti. Va fi prezentă şi fetiţa mea din prima căsători”, a povestit actrița într-un interviu oferit jurnaliștilor de la click.ro.