Cine este Erika Isac, artista care a urcat pe locul 1 în trending pe YouTube. A făcut parte din echipa lui Ștefan Bănică Jr. la X Factor

Erika Isac este artista momentului! Tânăra de 24 de ani se bucură de un succes imens pe internet după ce a lansat piesa „Macarena” chiar de Ziua Îndrăgostiților. Aceasta a rupt toate topurile muzicale și a împărțit internetul în două, prin melodia care se vrea un manifest feminin. Versurile controversate au intrat în atenția tuturor, iar creația cântăreței a urcat lejer pe locul 1 în trendingul românesc! Cine este, de fapt, Erika Isac?

Erika Isac a stârnit numeroase controverse în mediul online, după ce a lansat piesa „Macarena” dedicată pentru toate femeile. Este un manifest feminin, prin care artista i-a luat prin surprindere pe toți. Versurile melodiei sunt scrise de Erika și au fost foarte apreciate de către tinerele de la noi și nu numai. Acestea fac referire, în mare parte, la violența împotriva femeilor. Cântăreața a rupt topurile și a ajuns pe locul 1 în trendingul de la noi, la scurt timp după ce piesa a apărut. În trei zile de când a fost postată pe YouTube, melodia Erikăi a adunat peste 1 milion de vizualizări.

„Am scris piesa asta ca să fie mai mult înțeleasă decât ascultată, love u all, my ladies”, a scris Erika Isac, pe rețelele de socializare.

Cine este Erika Isac, artista care a dat lovitura cu „Macarena”

Erika Isac și-a făcut apariția în lumea artistică, acum mulți ani. Tânăra este din Constanța și face canto de la o vârstă fragedă. Mulți au recunoscut-o de pe vremea când aceasta a participat la X Factor și a fost în echipa lui Ștefan Bănică. Atunci, Erika a ajuns până-n semifinalele competiției muzicale, primind numeroase laude.

„Erika pentru mine este o învingătoare. Fata asta este făcută pentru scenă!!”, spunea Horia Brenciu în 2015.

A mai participat la show-uri precum The Four și la One True Singer, unde a ajuns până-n marea finală. Tânăra s-a iubit pentru o lungă perioadă cu Adi Istrate, un artist care a dat lovitura anul trecut cu piesa ”Totul meu”. Zilele trecute, acesta confirma separarea de Erika Isac.