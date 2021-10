Omar Arnaout este unul dintre cei mai tineri membri din Golden Gang, dar acest lucru nu îl oprește din a spera să obțină tot ce își dorește de la viață. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul a vorbit despre logodnica lui, dar și despre relația pe care o are cu Alex Velea și colegii de studio. Tânărul solist are planuri mari și vrea să își întemeieze curând propria familie!

Omar Arnaout a surprins pe toată lumea cu vocea lui, la doar 12 ani, când a reușit să câștige competiția NextStar. De atunci, tânărul a „bifat” numeroase colaborări, dar cea mai de succes este, fără doar și poate, cea cu Golden Gang, „gașca” lui Alex Velea. Chiar dacă are succes pe plan profesional, Omar Arnaout reușește să împace și planul personal, acolo unde are o singură dorință arzătoare: să își întemeieze propria familie.

Tânărul are o iubită pe care deja a cerut-o în căsătorie. S-au cunoscut la facultate și de atunci sunt de nedespărțit, iar Omar Arnaout deja se vede tată. În cadrul unui interviu acordat pentru cititorii CANCAN.RO, Omar a scos la iveală detalii neștiute din viața sa.

„Pandemia a fost benefică pentru mine!”

CANCAN.RO: Omar, cum a fost perioada de pandemie pentru tine?

Omar Arnaout: Am avut COVID anul trecut și de atunci am fost sănătos tun. Nu am avut o formă gravă oricum.

CANCAN.RO: Din punct de vedere profesional simți că ai avut de pierdut sau de câștigat în timpul lockdown-ului?

Omar Arnaout: În perioada pandemiei am dat de echipa lui Alex Velea. Doar pentru asta, balanța e înclinată mult spre faptul că această pandemie a fost benefică pentru mine.

CANCAN.RO: Am ajuns la muzică. Ai câștigat NextStar când aveai doar 12 ani, iar acum piesele tale au milioane de vizualizări pe YouTube. Ai devenit cunoscut imediat după emisiune, sau la ani buni după?

Omar Arnaout: Am căpătat un număr mare de susținători imediat după emisiune, dar nu contează când vin, ci cum reușești să îi ții aproape. Pe mine Dumnezeu m-a înzestrat cu norocul de a rămâne mereu, indiferent de cât de puțin, în ochii publicului.

Cine este mentorul lui Omar? „Clar Velea, detașat”

CANCAN.RO: Crezi că te-a afectat în vreun fel succesul pe care l-ai avut în emisiunea respectivă, având în vedere că erai copil?

Omar Arnaout: În nici un caz, mă bucur că lumea încă îl mai vede pe micuțul Omar în ochii lor, pentru că o să rămân mereu tânăr (zâmbește). Chiar și la 80 de ani!

CANCAN.RO: Acum colaborezi cu Alex Velea și faci parte din Golden Gang, dar cum ai ajuns să îi cunoști pe băieți?

Omar Arnaout: Am ajuns la Alex printr-o cunoștință comună, prima noastră întâlnire a fost la modul: „Salut, salut, hai să facem o piesă”. Și de peste un an de zile, numai asta facem, cu succes!

CANCAN.RO: Te bazezi pe băieții de la studio și când vine vorba de sfaturi despre viața personală? Dacă da, care este cel mai de preț sfat pe care l-ai primit din partea lor?

Omar Arnaout: După fiecare weekend, timp în care noi mai ieșim din studio, luni dimineață, vorbim despre ce am mai făcut. În rest, nu prea avem ce povesti și ce sfaturi să ne dăm, pentru că oricum stăm foarte mult timp împreună, făcând muzică.

CANCAN.RO: Ai un mentor din punct de vedere profesional?

Omar Arnaout: Clar Velea, detașat.

Omar este pregătit să facă nunta: „Facem lucrurile senzațional împreună, de la muzică la dragoste”

CANCAN.RO: Din punct de vedere personal, pare că îți merge foarte bine. Ți-ai cerut iubita în căsătorie, dar vă gândiți și să faceți pasul următor, nunta?

Omar Arnaout: Am cerut-o! E a mea! Pentru totdeauna! O iubesc de îmi cad stelele în cap și o să facem și nuntă, când o să am banii, nu vreau s-o fac ieftină.

CANCAN.RO: Ai spus că este pentru prima dată când iubești cu adevărat. Ce fel de cuplu sunteți tu și Miruna? Vă completați reciproc, sunteți diferiți, sau aveți același mod de gândire?

Omar Arnaout: Avem exact același tip de gândire, deseori prin casă nici nu vorbim, ne înțelegem din priviri, facem lucrurile senzațional împreună, de la muzică la dragoste.

Omar Arnaout se vede tătic, în curând: „Vreau să fiu un cool daddy, nu unul învechit”

CANCAN.RO: Te gândești ca, de ce nu, după nuntă să faceți un copil sau crezi că ar fi prea devreme?

Omar Arnaout: Clar! Niciodată nu e prea devreme! Avem deja peste 20 de ani și vreau să fiu un cool daddy, nu unul învechit.

CANCAN.RO: Cum au reacționat apropiații tăi când au auzit că ești pregătit să îți construiești o familie cu iubita ta? Dar fanii (sau mai bine zis, fanele)?

Omar Arnaout: Fanii ne iubesc! Legat de fane, ce să vezi, pare că unul însurat e mai atractiv, că a înnebunit Instagramul în ultima perioadă (râde). Mă rog, nu detaliez aici neapărat. Întotdeauna am fost respectuos și voi face tot posibilul ca oricine se gândește la alte lucruri să înțeleagă că pe mine m-a binecuvântat Dumnezeu cu o splendoare de fată. Fată la care am visat întotdeauna și nimeni nu îi poate lua locul nici măcar pentru o fracțiune de secundă. E suită pe un piedestal permanent și sută la sută stabil în viață mea.