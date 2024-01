Cine este femeia care s-a mutat cu Prințul Harry și Meghan Markle în casă. Au petrecut sărbătorile de iarnă împreună

Prințul Harry și Meghan Markle au avut parte de un an tumultuos! Ducii de Sussex au trecut din nou prin clipe dificile, care le-ar fi pus căsnicia în pericol, așa cum specula presa de peste Ocean. S-a zvonit faptul că cei doi ar divorța, în urma numeroaselor scandaluri legate de Familia Regală, care au ținut prima pagină a ziarelor din toată lumea. În ajutorul lor și-a făcut apariția Doria Ragland, nimeni alta decât mama actriței. Aceasta și-a petrecut sărbătorile în casa lui Harry și a lui Meghan și nu ar avea de gând să părăsească locuința din Montecito prea curând.

Prințul Harry și Meghan Markle au avut un an greu, cu multe lecții. Au ținut prima pagină a ziarelor de peste tot, luni la rând, din cauza scandalurilor pe care le-au avut cu Familia Regală. Tensiunile dintre Ducii de Sussex și familia lui Harry sunt departe de a se termina. În sprijinul cuplului a venit chiar mama actriței. Doria Ragland, în vârstă de 67 de ani, s-a mutat temporar în casa celor doi din Montecito, California.

CITEȘTE ȘI: MEGHAN MARKLE AR PUTEA AJUNGE LA TRIBUNAL! MĂRTURIA EI, GATA SĂ-I „ÎNFUNDE”PE REGELE CHARLES ȘI PE KATE MIDDLETON!

Au petrecut sărbătorile împreună și se pare că Prințul Harry și Meghan Markle s-au bucurat enorm de vizita Doriei. O sursă apropiată din anturajul lor a făcut dezvăluiri surprinzătoare pentru jurnaliștii străini.

„2023 a fost un an greu atât pentru Harry, cât și pentru Meghan, iar Doria a fost alături de ei. Doria are aproape 70 de ani și drumurile cu mașina pentru a-și vedea fiica și nepoții sunt obositoare. Este nevoie de aproape trei ore pentru a merge cu mașina, așa că a fost logic pentru ea să se mute în casa de oaspeți. Acum își petrece mai mult timp acolo decât în propria casă”, a spus o sursă apropiată ducilor de Sussex, conform The Express.