Cine este femeia de serviciu care are un Master în Robotică. Ce a determinat-o să urmeze o carieră în domeniul inteligenței artificiale

O femeie de serviciu din Timișoara a uimit pe toată lumea în momentul în care a reușit să își obțină diploma de master în robotică. Iată care este povestea Vioricăi Pașcalău, cea care s-a apucat de facultate din pasiune, lucrând în același timp la Facultatea de Muzică din același oraș.

Viorica Pașcală a lucrat o viață întreacă pe post de femeie de serviciu, iar acest aspect nu părea să o deranjeze foarte tare. În momentul în care a luat în considerare posibilitatea de a face o facultate, aceasta s-a îndreptat imediat către cea de Mecanică, de la Politehnica din Timișoara. Deși nu existau prea mari așteptări, femeia a reușit să obțină rezultate uimitoare.

Cine este femeia de serviciu din Timișoara care are Master în Robotică

Viorica Pașcală a trecut de prima tinerețe dar asta nu o oprește să se simtă bine alături de studenții pe care îi observă în fiecare zi. În urmă cu 7 ani, aceasta și-a obținut diploma de master în „Sisteme Robotice cu Inteligență Artificială”. Totul a început din dorința acesteia de a avea parte de o experiență deosebită, mai ales în momentul în care și-a dat seama că matematica și fizica au rămas materiile sale favorite.

Astfel, deși era femeie de serviciu la Facultatea de Muzică din Timișoara, doamna Viorica, așa cum o cunosc toți, a luat decizia de a se înscrie la facultate. După 4 ani, a susținut lucrarea de licență, în urma căreia a obținut nota 8, spre surprinderea tuturor profesorilor.

„M-am hotărât relativ târziu în legătură cu tema lucrării de licenţă. Ceilalţi colegi îşi aleseseră deja profesorul şi, automat, tema de licenţă. Eu am fost repartizată la cine a mai rămas. Aşa m-am ales cu tema lucrării mele. La început, am fost doi în echipă. Aşa ne repartizase profesorul, câte doi, la aceeaşi temă. Am luat opt, pentru că mă încurcasem la o întrebare adresată în timpul susţinerii. Am fost însă mulţumită”, povesteşte Viorica.

În momentul în care s-a înscris la unul dintre programele de Master ale facultății, Viorica Pașcală a făcut tot posibilul pentru a putea participa la toate laboratoarele și la toate orele de cercetare. Din păcate, femeia nu a reușit să obțină o notă prea mare în momentul în care și-a susținut lucrarea.

„Am luat şase. Pentru că nu mă comparam cu restul. Ei lucrau în domeniu şi au adus lucrări pe care au putut să le aplice mult mai bine. Eu aveam la dispoziţie numai laboratoarele de la facultate”, a explicat aceasta.