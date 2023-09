Cine este Janni Alexandridis, câștigătorul Chefi la Cuțite 2023. Cum a ajuns un german să concureze la show-ul difuzat de Antena 1

Marele câștigător al sezonului 12 Chefi la Cuțite pare că s-a adjudecat. Deși la momentul actual, în emisiune s-a trecut abia de etapa formării echipelor, s-a aflat, deja, numele concurentului care va ieși câștigător, anul acesta. Este vorba despre Janni Alexandridis, un tânăr în vârstă de 23 de ani. A venit direct din Germania! Iată mai jos, în articol, cine este și cu ce se ocupă germanul care a luat cuțitul de aur din partea lui chef Florin Dumitrescu.

Pasiunea către arta culinară l-a împins pe Janni Alexandridis să concureze la show-ul difuzat de Antena 1. Concurentul de la Chefi la Cuțite a reușit să îi impresioneze pe cei trei jurați, în timpul audițiilor. Mai mult decât atât, a primit un cuțit de aur din partea lui chef Florin Dumitrescu. Tânărul a pregătit un preparat cu ton. O bucurie mare atât pentru tânărul de 23 de ani, cât și pentru papilele gustative ale celor trei bucătari celebri.

Deși abia s-au format echipele la Chefi la Cuțite, pare-se că s-a aflat și numele marelui câștigător al celui de-al 12-lea sezon al show-ului culinar. Ar fi vorba despre Janni Alexandridis. Însă, cine este concurentul, cu ce se ocupă și cum a ajuns la bancul de lucru al emisiunii?

Janni Alexandridis este chef bucătar în Germania

Janni Alexandridis are vârsta de 23 de ani și a venit direct din Germania, pentru a-și etala talentul în bucătărie, în fața celor trei jurați de la Chefi la Cuțite. Concurentul de la Antena 1 este chef bucătar de profesie. Pasiunea către arta culinară s-a născut la o vârstă fragedă, așa cum a mărturisit el. Totodată, pentru că are colegi români, a învățat limba. În cadrul show-ului culinar, Janni a vorbit deschis despre pasiunea sa. Încă de mic, Janni a fost fascinat de lumea gastronomiei. Într-o zi, i-a spus tatălui său că își dorește să fie chef în restaurant, măcar pentru o zi. Atunci, tatăl lui i-a spus că trebuie să devină bucătar. Aspect care l-a ambiționat pe Janni să își urmeze visul.

„Avem un restaurant de familie și lucrez acolo. De când sunt foarte mic, apartamentul nostru a fost restaurantul și în fiecare zi, când mergeam la școală, vedeam cum chefi pregăteau diferite feluri de mâncare în bucătărie. A fost un restaurant grecesc. Bucătăria este locul în care mă simt foarte bine și confortabil de când sunt mic. I-am zis tatălui meu că vreau să fiu chef pentru o zi în restaurant. Și mi-a zis că dacă vreau să facă asta trebuie să învăț să fiu bucătar. Mama și bunica mea au lucrat în bucătărie. În fiecare zi după școală mergeam și mă uitam la ele. Stăteam să curăț ceapă și să facem curățenie. Bucătăria nu mă lasă în pace, sunt aici în fiecare zi și mă simt foarte bine! Vreau să fac ceva de care oamenii să se bucure”, a povestit concurentul.

Spectacol în bucătărie – Janni a gătit pentru vedete și echipa națională de fotbal din Germania!

Pentru Janni Alexandridis, bucătăria înseamnă viață. Nu consideră că ar putea să își găsească locul în altă parte. Până la vârsta de 23 de ani, germanul a reușit să guste din succes. Nu doar că a absolvit cursuri de gastronomie și a lucrat în bucătărie, însă a reușit să bucure papilele gustative ale multor vedete, dar și ale echipei naționale de fotbal din Germania. Printre vedetele cărora le-a servit preparate delicioase se numără Selena Gomez, Lewis Hamilton și Thomas Muller.

„La vârsta de 16 ani am făcut 3 ani de cursuri în gastronomie, iar înainte am mai lucrat în bucătărie. Am curățat ceapă, am făcut sosuri. (…) Am lucrat în Germania, în Elveția, Berlin. Am participat și la un show culinar. (…) Am gătit pentru 300 de persoane, am gătit pentru echipa națională de fotbal din Germania timp de o lună, dar și pentru Selena Gomez, Thomas Müller, Lewis Hamilton. Încă nu pot să cred că am reușit asta în viață”, a spus tânărul de 23 de ani.

Sursă foto: Antena 1