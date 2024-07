Cine este Loredana Martin, ispita de la Insula iubirii. Ce job a propulsat-o în lumea bună internațională

Sezonul 8 Insula Iubirii a început, iar telespectatorii au avut ocazia să cunoască deja cele cinci cupluri curajoase din acest an, dar și cele 20 de ispite. Din a doua categorie face parte și Loredana Martin, o blondă de 36 de ani. Aceasta a venit la Insula Iubirii pentru o nouă experiență și are de gând să trăiască povestea din Thailanda din plin. Loredana este o fire deschisă, optimistă, care este gata să își pună farmecele în aplicare și să cucerească suflarea masculină de pe insulă.

Loredana Martin a venit la Insula Iubirii pentru a pune la încercare loialitatea concurenților. Blondina de 36 de ani este manager de profesie și este născută sub semnul zodiacal al Taurului. Conștientă de atuurile sale, nu doar cele fizice, blondina își va da tot interesul să scoată adevărul la suprafață la Insula Iubirii. Cum a ajuns ispita să se învârtă în lumea bună internațională?

Așa cum spuneam, Loredana Martin are 36 de ani, este un manager de succes și a muncit mult pentru a ajunge unde este astăzi. Aceasta și-a dorit să își depășească mereu condiția, astfel că după terminarea liceului a plecat la Londra pentru a-și continua studiile. Acolo, blondina a studiat managementul, iar ulterior și-a construit o carieră în domeniu.

În prezent, Loredana Martin este un manager de succes și a lucrat într-unul dintre cele mai exclusiviste cluburi private din lume. Acolo a avut ocazia să interacționeze cu numeroase celebrități internaționale și antreprenori de succes. Pe lângă partea profesională, ispita este pasionată de sport, iar drept dovadă stă și trupul bine lucrat al acesteia.

La Insula Iubirii, blondina este gata să testeze limitele concurenților și să dea pe spate suflare masculină. În ediția de ieri, 16 iulie, a emisiunii, Loredana Martin părea că își îndrepta atenția către Cornel, fapt ce nu a fost tocmai pe placul partenerei lui. Însă, chiar și așa, Iustina nu vede neapărat un pericol în Loredana și nici într-o altă ispită, căci are încredere în iubitul ei, dar și în farmecele și forțele proprii.

„Nu îl va ispiti niciuna pe Cornel. Toate fetele sunt… urâte, toate ispitele. Am zis și eu la mișto că sunt frumoase. Mai ales ispitele cu care a stat Cornel. Deci eu când le-am văzut pe fetele alea două am zis nu că am încredere, cea mai mare încredere o am de fapt în mine. Eu sunt peste fetele astea pe care Cornel le-a ales să stea de vorbă cu ele. Nu pot să fiu geloasă pe fetele alea, nu mi-au plăcut. Eu eram ispita acolo, nu ele”, a spus Iustina, partenera lui Cornel.