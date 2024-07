Robert de la Insula Iubirii lămurește episodul cu pisicile Biancăi Mitroi. Ce susține că le-a făcut, de fapt. VIDEO

Cel mai fierbinte realityshow din România a debutat pe micile ecrane luni, 15 iulie 2024. Sezonul 8 de la Insula iubirii aduce în prim-plan povești și situații șocante despre noii concurenți. Încă de la debutul emisiunii, telespectatorii au cunoscut drama neștiută prin care Bianca Mitroi a trecut – cu puțin timp înainte de începerea emisiunii – după ce iubitul ei Robert Braia a încercat să scape de cele două pisici ale sale. Bărbatul a s-a confesat ispitei Lala despre faptele sale. Ce susține că le-a făcut, de fapt, felinelor.

Luni, 15 iulie 2024, s-a dat startul celui mai așteptat realityshow al verii- Insula iubirii, sezonul 8. Încă din timpul testimonialelor, Radu Vâlcan, moderatorul emisiunii, a anunțat că acest sezon o să fie unul cu totul special. Povestea cuplului Robert-Bianca a ținut telespectatorii cu sufletul la gură, mai ales că cei doi au scos la iveală detalii incredibile din interiorul relației lor. Deși formează un cuplu de un an, se poate spune că relația lor de iubire este desprinsă din filmele horror. Cei doi au venit la Insula iubirii să-și testeze relația aflată într-un mare impas.

Înainte de a forma un cuplu, Bianca, o iubitoare de animale, avea doi motani, care au devenit imediat motivul pentru care iubitul ei, Robert, s-a simțit neglijat în relație. Pentru a nu avea concurență, bărbatul a pus la cale un plan diabolic. Mai exact, a încercat să scape de cei doi motani fără a ține cont de urmări. Se pare că scenariul a fost gândit în așa fel încât dispariția animalelor să pară un accident produs din neatenția lui, nicidecum premeditat.

”Nu consider că am fost gelos pe ei, ci erau și încă sunt motivul pentru care noi nu putem să depășim un impas în relație. (…) Nu voiam sa fiu doar eu și atât. Eu i-am zis că sunt și alergic la motani. (…) Pe mine m-a adus în pragul disperării sincer, și de asta am făcut ce am făcut’, a declarat Robert Braia, la Insula Iubirii.