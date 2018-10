Cine este Lorena, fiica cea mare a lui Ilie Balaci

Cine este Lorena, fiica lui Ilie Balaci. Fostul mare fotbalist a murit, duminică (21 octombrie), în urma unui stop cardio-respirator. Lorena, fiica cea mare a lui Ilie Balaci, a mărturisit că se află într-o stare de șoc. Ea nu vrea să accepte că tatăl ei nu mai este printre noi.

Cine este Lorena, fiica lui Ilie Balaci. Lorena Balaci a vorbit cu televiziunile după decesul brusc al tatălui ei. Ea a mărturisit că fostului fotbalist îi era frică de moarte.

„Dumnezeu aşa a vrut, să-l ia repede. Aseară era bine, aşa a vrut Dumnezeu să ni-l ia repede şi tânăr. E un şoc. Toată viaţa mea am vrut să-i ţin numele viu şi să fie mândru de noi. Şi de mine şi de sora mea. Nu ştiu ce să vă spun. Cred că i-a cedat inima. Aseară am vorbit ultima dată cu el, să-i spun că cel mic urma să joace la echipa naţională de sub 17 ani. Azi i-am spus (copilului n.r.) că „Nonu” este un înger şi va veghea tot timpul asupra lui. Noi am trăit vara asta, am fost foarte bucuroşi. Cel mic fusese convocat la naţională, el reluase la facultate, la teatru. Eram foarte bucuroşi. N-am avut niciun moment de tristeţe în familie, nimic nu prevestea această tragedie. Nu avea probleme de sănătate. Eu cred în Dumnezeu şi cred că Dumnezeu l-a vrut acolo sus.

Să ştiţi că lui tata îi era frică de moarte. Spunea că va muri tânăr. Tot timpul ne-a spus că el va muri tânăr şi-i spunea şi mamei că ar prefera să moară el înaintea mamei. Dumnezeu clar l-a iubit, pentru că l-a luat repede. Vreau să le mulţumesc oamenilor de la SMURD, tuturor paramedicilor care au fost aici, n-avem ce să reproşăm nimănui. Pur şi simplu nu a răspuns la nicio manevră medicală. Eu am primit dimineaţă un mesaj, de la sora mea, că tata nu e bine. Sunat un prieten care stă aici şi în momentul în care am aflat că medicii îi fac manevre de resuscitare şi nu răspunde mi-am dat seama că asta e voinţa lui Dumnezeu", a spus Lorena, fiica lui Ilie Balaci.

Cine este Lorena, fiica lui Ilie Balaci. A fost căsătorită cu Eugen Truică

Cine este Lorena, fiica lui Ilie Balaci. În urmă cu trei ani, Lorena Balaci a plecat dintr-o vilă luxoasă într-un apartament modest și și-a schimbat radical viața. Fata minunii blonde a Craiovei a hotărât să pună punct mariajului cu celebrul fotbalist Eugen Truică, după 17 ani de mariaj. Ei au împreună doi copii frumoşi, care au rămas acum în grija mamei. Deși toată lumea îi vedea ca pe cuplul perfect, frumoasa blondă a încercat mulți ani la rând să-și salveze mariajul. Cine este Lorena, fiica lui Ilie Balaci. Prin presă se auzise că Eugen Truică a călcat strâmb, dar fata fostului fotbalist a spus că a fost vorba doar de destin.

„Da, de 3 ani nu mai port numele, de când mi-am reluat statutul de domnişoară. Eu am fost cea care a spus gata. La început, cred ca nici el nu a crezut. O da, da, da, da, o dată la câţiva ani, seara, şi tot timpul râdeam dimineaţa ca e închis noaptea la tribunal. Cumva ne-am pierdut pe noi. Am fost foarte implicaţi în viaţa de familie, cu copii, cu greutăţi, cu probleme, cu dus copii la şcoală, noi ne-am pierdut noi”, a declarat Lorena Balici la Acces Direct, în urmă cu câteva luni.

Trecută de 40 de ani, Lorena, fiica lui Ilie Balici, a avut curajul să înfrunte viața și să o ia de la capăt. Blondina nu a regretat niciodată decizia de a divorța. Unui singur om îi datorează tot, tatălui ei, care a considerat-o întotdeauna o prințesă și a susținut-o în tot ce a făcut.

„Asa este. Am spus atunci, pe moment, insa acum, daca ma intrebi, nu e niciun fel de problema ca ea sa-mi foloseasca numele. A fost pe moment, poate am fost si eu suparat, au existat discutii, stiti cum e, nu e usor. Intre noi a fost iubire mare! Lorena va ramane toata viata in sufletul meu si va dezvalui ceva: O sa fiu mandru ca ea sa spuna ca o cheama si Trica! Ar fi o mare mandrie pentru mine. Mi-a oferit 17 ani extraordinari, doi copii minuntati si nu pot sa ma cramponez de problema cu numele", a spus Eugen Trica, în urmă cu trei ani.