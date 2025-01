Cine este Mihai Aftanase, șoferul teribilist care a făcut drifturi cu un sicriu legat de mașină. Povestea lui de viață îți dă fiori!

Mihai Aftanase a devenit viral în mediul online după ce s-a filmat în timp ce făcea drifturi cu un sicriu legat de mașină. Întreaga scenă a avut loc în Iași, iar imaginile au fost postate pe internet. Totuși, puțini sunt cei care știu povestea tânărului. Acesta nu a avut deloc o viață ușoară. Recent, a povestit momentele grele prin care a trecut de-a lungul timpului.

Mihai Aftanase, un tânăr de 24 de ani din Iași, a fost provocat de internauți să facă o provocare neobișnuită – drifturi cu un sicriu legat de mașină, într-un sens giratoriu. Mai mult decât atât, alți doi bărbați au folosit tronul pe post de sanie.

Imaginile au ajuns rapid virale în mediul online, dar au atras și atenția polițiștilor din localitate. Oamenii legii s-au autosesizat și l-au chemat la secție pe TikToker, potrivit Libertatea. Cel mai probabil, Alexandru se va alege cu o amendă.

Mihai Aftanase are aproximativ 250.000 de urmăritori pe TikTok, iar provocarea cu sicriul a atras atenția asupra lui. Totuși, puțini știu povestea de viață a tânărului. Acesta nu a avut o copilărie ușoară și s-a confruntat cu multe provocări.

TikTokerul a povestit că a fost mereu criticat din cauza părinților săi care aveau probleme cu alcoolul. Mihai a fost nevoit să se mute la unchiul său. În cele din urmă, mama lui și-a pierdut viața într-un tragic accident de mașină, iar tatăl avea probleme serioase de sănătate.

„Când eram mic, eram criticat din cauza părinților mei, fiindcă erau alcoolici, se băteau, făceau ceartă în fecare zi, erau de râs la mine acolo. Din cauza asta, eram judecat și eu. Sunt singur, nu mai am frați. După moartea părinților, atunci când eu aveam 13 ani, am crescut o perioadă la bunici, după, m-am mutat la fratele tatălui meu. Tata era bolnav din cauza țigărilor și a alcoolului, mama a fost călcată de un tir pe stradă pentru că era beată”, a povestit Mihai Aftanase la emsiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”.