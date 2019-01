Cine este Mihai Munteanu, câștigătorul marelui trofeu ”Chefi la cuțite”

Mihai Munteanu este câștigătorul marelui trofeu ”Chefi la cuțite”! Puțini sunt cei care știu însă cine este el și care este povestea vieții sale.

Mihai Munteanu, alias Munti, este bucătar profesionist și are 32 de ani. În plus a fost favorit la câștigarea marelui trofeu „Chefi la Cuțite”. Munti spune că a ajuns în bucătărie din… greșeală. Nu credea vreodată că se va îndrăgosti iremediabil de această meserie, iar acum nu-și vede viața fără să gătească. (CITEȘTE ȘI: MOMENTE TENSIONATE LA ANTENA 1! URLETE ŞI ÎMBRÂNCELI ÎNTRE DUMITRESCU ŞI SCĂRLĂTESCU LA “CHEFI LA CUŢITE”)

În urmă cu câțiva ani, Mihai Munteanu a ajuns în Anglia să lucreze la un restaurant, spăla vase. Datorită chefului bucătar a ajuns să gătească. Povestea lui a început atunci când a ajuns prima dată într-un restaurant, nu ca chef, ci la spălat vase. „A fost ciudat, pentru că spălasem trei oale toată viața mea. Dar m-am descurcat, iar unul dintre bucătarii de acolo mi-a oferit o șansă”, povestește Mihai.

Munti a câștigat premiul în valoare de 30.000 de euro

Munti a fost în echipa lui Chef Sorin Bontea, a luptat pentru marele trofeu ”Chefi la Cuțite” de 30.000 de euro și l-a și câștigat. (VEZI ȘI: MEGA-SCANDAL LA ”CHEFI LA CUȚITE”. ”REGELE DIVERTISMENTULUI” ACUZĂ JURAȚII DE DISCRIMINARE: ”M-AU ELIMINAT FIINDCĂ SUNT GAY!”)

”Din greșeală am ajuns sa particip. M-a înscris prietena mea ”Creața” fără să știu. Pe tot parcursul concursului eu am fost susținut de moldoveni. Nu m-am așteptat niciodată să câștig. Mi-am dorit să ajung aici. M-am văzut acolo, am zis pentru mine asta e, mi am dovedit mie ce era de dovedit, dar uite că… Concursul te face să tragi din ce în ce mai mult și ajungi în primii cinci, apoi te gândești ”Ce ar fi să ajung în primii trei?” și ajungi apoi în finală și îți spui ”Ce ar fi să câștig?”.”, a spus Mihai Munteanu la Xtra Night Show.

”A tras (n.r. Creața) foarte mult de mine să particip la emisiune. Eu am vrut să renunț, am vrut să plec din țară, dar până la urmă m-a convins. E moldoveancă!”, a mai spus Mihai munteanu.