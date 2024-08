Cine este militarul mort în incendiul izbucnit în blocul MAPN. Paul Vasiliu avea 56 de ani

Vineri, 23 august 2024, un incendiu devastator a cuprins clădirea căminului militar din București, sectorul 5. Paul Vasiliu, un salariat al Ministerului Apărării Naționale (MAPN) a fost găsit carbonizat în apartamentul său, iar alte 6 persoane – printre care și doi minori de 4 respectiv 8 ani – au ajuns la spital intoxicați cu fum.

Sfârșit cumplit pentru un angajat permanent al Ministerului Apărării Naționale (MAPN). În dimineața zilei de vineri, 23 august, Paul Vasiliu, gestionar într-o unitate militară timp de aproape 30 de ani, a murit – după ce în apartamentul său a izbucnit un incendiu. Locuința era situată la etajul 4 al căminului militar. Din spusele locatarilor, clădirea nu era racordată la gaze, iar locatarii foloseau butelii. Fumul gros s-a văzut de la o distanță de peste 10 kilometri.

Din cauza că în fiecare apartament exista câte o butelie de gaz, salvatorii ISU București au luptat contra-cronometru pentru a salva locatarii. În orice moment, flăcările se puteau extinde – existând riscul unei explozii devastatoare.

„Exista risc de explozie din cauza buteliilor. Incendiul s-a manifestat generalizat în interiorul apartamentului, după cum vedeţi, şi pe faţadă s-a extins până la etajele superioare”, a explicat Eduard Ştefan, sublocotenent ISU Bucureşti-Ilfov.

Cine este militarul mort în incendiul izbucnit în blocul MAPN

Paul Vasiliu – în vârstă de 56 de ani – locuia singur în apartamentul MAPN și era angajat permanent al instituției de peste 30 de ani. Acesta era divorțat de soția lui, iar în ziua în care a murit ar fi trebuit să se vadă cu unul dintre copiii săi, însă nu a mai apucat.

„Îi aduc un omagiu pentru copiii pe care i-a lăsat şi pentru omul care a fost. Poate că de la fum nu a mai putut să respire şi a rămas acolo. Ei spun că poate fi de la ţigară sau de la un scurcircuit”, spune Ioana Vasiliu, fosta soţie a militarului.

În urma incendiului, 6 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Locatarii blocului au povestit cum au rămas prinși în fumul dens: „Noi locuim la etajul şase şi am fost prinsi acolo. Am deschis uşa la apartament si a venit un fum imens peste mine, am închis repede. Deja sufrageria începuse să fie acoperită de fum. M-am speriat foarte tare pentru că aveam copiii dormind. A fost ceva cumplit”, mărturisesc vecinii, potrivit Observatornews.ro.