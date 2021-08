Apar noi detalii legate de despărțirea lui Cristian Boureanu de Laura Dincă, iar, ca de fiecare dată, CANCAN.RO vă prezintă informații exclusive. Se pare că fostul partener de viață al Laurei ar fi avut anturaje comune cu o tipă frumușică ce i-ar fi atras, cumva, atenția. Legătura dintre cei doi ar fi durat, spun sursele noastre de încredere, cinci luni, după care totul s-a spulberat. De asemenea, sursele CANCAN.RO ne-au menționat că legătura apropiată dintre Boureanu și presupusa „amantă” ar fi fost mărul discordiei dintre fotomodel și fostul politician. Mai mult, tânăra susține, în cercul ei de prieteni, că ar fi fost „păgubită”, după ce nu a mai reușit să recupereze, de la fostul iubit, un ceas cu valoare sentimentală.

CANCAN.RO a intrat în posesia unor informații de ultim moment despre Cristian Boureanu și o tânără care susține că ar fi avut o relație cu fostul politician. Aceasta ar fi povestit, în anturajul său, că între ea și Boureanu ar fi existat o legătură mai puternică, iar amândoi s-ar fi învârtit în aceleași cercuri de prieteni.

Povestea ceasului aburit

Legătura – care ar fi însemnat „mai mult decât prietenie” – ar fi durat aproximativ cinci luni și ar fi existat chiar și în timp ce Cristian Boureanu încă era împreună cu Laura Dincă. Presupusa „amantă” a fostului politician s-ar fi plâns în anturajul său și că, în urma relației, nu ar mai fi reușit să își recupereze un ceas. Tânăra a povestit că ar fi mers alături de Boureanu la saună, acolo unde i s-ar fi aburit ceasul, o bijuterie nu foarte valoroasă, dar cu mare valoare sentimentală, întrucât l-ar fi primit de la mama ei.

Potrivit spuselor tinerei, care s-ar fi destăinuit prietenelor sale, Cristian Boureanu s-ar fi oferit să-i repare ceasul, însă ea nu ar mai fi reușit să-l recupereze ulterior. Cei doi s-au cunoscut, mai spun sursele noastre, la o cafenea, iar din acel moment ar fi început să fie tot mai apropiați și să se învârtă în aceleași anturaje.

Cristian Boureanu și fotomodelul Laura Dincă și-au spus „adio” după 6 ani

Între Cristian Boureanu și Laura Dincă este o diferență de peste 20 de ani, dar acest lucru nu a fost un impediment în a-și trăi povestea de dragoste. Cei doi s-au cunoscut în 2015, după ce afaceristul a divorțat de Valentina Pelinel. În 2018 s-au logodit și mărturiseau că își doresc să aibă copii.

Au existat mai multe perioade dificile în care dragostea le-a fost pusă la încercare și iată că, recent, s-a produs și inevitabilul. Fotomodelul nu ar mai fi putut suporta tensiunile și certurile din cuplu. Laura Dincă s-a mutat într-un apartament cu chirie, dar cei doi foști iubiți ar fi rămas acum în relații apropiate și s-ar vedea în continuare. Nu ar exista însă cale de împăcare.

”Ne-am despărțit pentru că, sincer, ne certam tot timpul în ultima vreme. Nu ne mai înțelegeam deloc. Nu, nu a fost vorba de altcineva în viața vreunuia dintre noi, dar nu mai puteam sta împreună. Oricum, am rămas în relații foarte bune, vorbim zilnic, ne și vedem uneori. Nu am nimic să îi reproșez. Probabil ne certam din cauza stresului din ultima perioadă. Nu, nu mai există cale de împăcare, chiar dacă el vrea, chiar dacă am mai vorbit despre…

Dar, oricum, eu îl iubesc, este un om deosebit. Vorbim zilnic, ne și vedem, dar asta nu înseamnă că vom mai fi împreună. Acum stau în chirie, apartamentul pe care l-am cumpărat după despărțire nu este gata. Nu am ce să spun, Cristian a avut grijă ca totul să fie în ordine. Repet, noi nu ne-am despărțit în relații proaste, nu mai puteam eu să stau în anumite situații”, a declarat Laura Dincă pentru fanatik.ro.