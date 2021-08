Laura Dincă a dezvăluit motivul pentru care s-a despărțit de Cristian Boureanu: ”Nu mai puteam să stau în asemenea situații”

După mai bine de șase ani de relație, Cristi Boureanu și Laura Dincă au decis să meargă pe drumuri separate. Iar, acum, fotomodelul în vârstă de 24 de ani a dezvăluit și motivul pentru care s-a despărțit de fostul politician.

Între Cristian Boureanu și Laura Dincă sunt peste 20 de ani diferență de vârstă, dar acest lucru nu a fost un impediment în a-și trăi povestea de dragoste. Cei doi s-au cunoscut în 2015, după ce afaceristul a divorțat de Valentina Pelinel. În 2018 s-au logodit și mărturiseau că își doresc să aibă copii.

Au existat mai multe perioade dificile în care dragostea le-a fost pusă la încercare și iată că recent s-a produs și inevitabilul. Fotomodelul nu a mai putut suporta tensiunile și certurile din cuplu. Laura Dincă s-a mutat într-un apartament cu chirie, dar cei doi foști iubiți au rămas acum în relații amiabile și se văd în continuare. Nu există însă cale de împăcare. (NU RATA ȘI: CRISTIAN BOUREANU ȘI-A „ÎNECAT” AMARUL DUPĂ DESPĂRȚIREA DE LAURA DINCĂ! A SORBIT DIN ȘAMPANIE ȘI A ADMIRAT UN CUPLU MINUTE ÎN ȘIR)

”Ne-am despărțit pentru că, sincer, ne certam tot timpul în ultima vreme. Nu ne mai înțelegeam deloc. Nu, nu a fost vorba de altcineva în viața vreunuia dintre noi, dar nu mai puteam sta împreună. Oricum, am rămas în relații foarte bune, vorbim zilnic, ne și vedem uneori. Nu am nimic să îi reproșez. Probabil ne certam din cauza stresului din ultima perioadă. Nu, nu mai există cale de împăcare, chiar dacă el vrea, chiar dacă am mai vorbit despre…

Dar, oricum, eu îl iubesc, este un om deosebit. Vorbim zilnic, ne și vedem, dar asta nu înseamnă că vom mai fi împreună. Acum stau în chirie, apartamentul pe care l-am cumpărat după despărțire nu este gata. Nu am ce să spun, Cristian a avut grijă ca totul să fie în ordine. Repet, noi nu ne-am despărțit în relații proaste, nu mai puteam eu să stau în anumite situații”, a declarat Laura Dincă pentru fanatik.ro.

Monica Tatoiu: ”Când dispare focul amorului se vede prăpastia”

Monica Tatoiu este prietenă foarte bună cu Cristian Boureanu, pe care l-a susținut necondiționat. Recent, ea a vorbit despre motivul pentru care fostul politician și iubita lui nu au ajuns în fața altarului, deși își doreau acest lucru. (CITEȘTE ȘI: IOANA BOUREANU ARE PROBLEME CU BĂIEȚII. FOSTUL POLITICIAN A INTERVENIT SĂ-ȘI APERE FIICA DE AGRESIUNI „AM ZIS CĂ MĂ DUC LA POLIȚIE”)

Potrivit Monicăi Ttaoiu, diferențele de vârstă și valori și-au spus cuvântul într-un final: ”Diferențele de vârstă, nu numai diferențele de vârstă, ci și diferențele de caste. Când dispare focul amorului se vede prăpastia dintre caste.Vă place, iubire, nu știu ce și când aia se termină ce faci, după ce s-a terminat. Rămâne prietenia ori prietenia trebuie bazată pe valori comune. Dacă nu erau problemele acestea, cu siguranță, eu și Laura ne căsătoream demult deja. Anul acesta nu se mai pune problema, dar e doar o chestiune de timp”, a spus Monica Tatoiu pentru Antena Stars.