Cine este românul care și-a înjunghiat soția în fața unui magazin din Italia. Daniela se zbate acum între viață și moarte

Un român a șocat Italia, după ce și-a atacat soția în parcarea unui supermarket. Daniela, în vârstă de 39 de ani, a fost lovită cu un cuțit de mai multe ori chiar de către bărbatul cu care are doi copii. Cum a fost oprit agresorul? Oamenii n-au rămas nepăsători la ce i se întâmpla victimei!

Un caz plin de violență a șocat o întreagă țară, la doar 48 de ore de când o româncă fusese ucisă de soțul ei (VEZI AICI). Tragedia a fost la un pas de a se repeta, dacă nu interveneau la timp niște martori la scenele crunte. Daniela, în vârstă de 39 de ani, a fost atacată în parcarea unui supermarket din apropiere de Bergamo.

Cel care a sărit la ea cu un cuțit este chiar soțul ei, bărbatul cu care are doi copii. Se pare că femeia avea ordin de protecție împotriva acestuia, însă actul expirase de curând. Daniel n-a mai stat pe gânduri și a căutat răzbunare, atacând-o pe mama copiilor săi.

CITEȘTE ȘI: Ce mesaj a lăsat italianul care a ucis-o pe Eliza, înainte de a recurge la gestul extrem. Ți se face pielea de găină!

Agresorul, de 49 de ani, este originar din Craiova, însă este stabilit în Italia. Bărbatul a luat un cuțit și a trecut la fapte. Scenele cutremurătoare au avut loc chiar sub ochii clienților, care priveau pe geam speriați. În acel moment, o angajată a magazinului respectiv, tot româncă, a ieșit în parcare cu gândul s-o salveze pe Daniela.

Femeia a aruncat cu pietre în agresor, însă el nu se oprea nicicum. Mai mult decât atât, un bărbat, trecător în zonă, l-a lovit pe Daniel cu umbrela până când arma i-a picat. Atunci a fost momentul când agresorul a fost imobilizat, iar martorii i-au acordat primul ajutor Danielei până la venirea polițiștilor și a echipajului medical.

„Nu e posibil să nu facem nimic, să stăm să filmăm… și eu încercam să le zic, oameni buni, hai să facem ceva să salvăm viața acestei femei. Am văzut pietrele, așa că, în primă fază, am luat pietre și am aruncat în el… dar el nu a fugit, nu s-a oprit, continua să o lovească cu cuțitul.

Printre persoanele care aruncau cu pietre se afla și un domn care l-a lovit cu o umbrelă, i-a căzut arma din mână și astfel am reușit să-l prindem și să-l imobilizăm. Și l-am ținut așa până au venit carabinierii”, a spus Alexandra, martoră la întreaga oroare, conform presei din Italia.