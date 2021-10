Cine este şi cu ce se ocupă Georgiana Elisei? Din ce face bani iubita lui Jador

Jador a vorbit, recent, despre relația cu Georgiana. Manelistul a declarat că încă se întâlnește cu Georgiana, însă gelozia îi desparte destul de des, având certuri din cauza fanelor artistului. Însă, cine este și cu ce se ocupă cea care i-a furat inima lui Jador?!

Cine este Georgiana Elisei?

Georgiana este o tânără destul de discretă, care lucrează ca reporter și redactor într-o televiziune si se pare că visul tinerei este acela de a deveni prezentatoare tv. Iată ce spuneau niște apropiați ai tinerei despre ea, conform wowbiz.ro.

”Vrea să ajungă prezentatoare Tv, trage tare pentru asta, dar nu a ajuns în televiziune ca iubita a lui Jador. Nu a vrut să ”ardă etapele”, a preferat să înceapă de jos, să învețe tot ce este de învățat și să se facă remarcată, iar apoi să spere la o emisiune sau la un post de prezentatoare TV. Georgiana muncește cot la cot cu noi, nu face figuri și nu refuză să depună eforturi serioase pentru a dovedi că este ceva mai mult decât iubita unui personaj celebru”, potrivit sursei.

Potrivit kanald.ro, Georgiana Elisei este absolventă a Universității Politehnice din București.

Gelozia, mărul discordiei dintre cei doi

Georgiana se supără atunci când fanele îi dă mesaje lui Jador, chiar dacă acesta a jurat că nu răspunde avansurilor lor. ”Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apari la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu. Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani. Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui. Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă. Era geloasă și înainte, dar nu chiar așa”, a spus artistul în emisiunea online de la theXclusive.

Sursa foto: Arhiva Cancan