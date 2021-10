Adevărul despre relația lui Jador cu Georgiana: ”E clar!”

A recunoscut de atâtea ori că o singură femeie îi accentuează bătăile inimii: Georgiana! A avut o relație cu ea pe care o credea până la capăt, dar, din diferite motive, între care gelozia, cei doi s-au despărțit. Manelistului nu i-a rămas însă indiferentă Georgiana. Gândurile se mai îndreaptă și către ea, nu numai înspre cariera muzicală. Ultimele zvonuri îl dau pe cântăreț din nou în brațele tinerei! Adevărul? CANCAN.RO are detaliile.

În tachinări s-ar afla Jador cu frumoasa lui fostă iubită, Georgiana Elisei. Legătura dintre ei, e clar, nu se rupe așa ușor. Mai mult, artistul și tânăra își mai dau întâlniri. Dar un cuplu nu mai formează, chiar dacă apropiații lor insistă să se împace. ”Da, se întâlnesc, mai vorbesc, sunt foarte buni amici. În ochii lui se vede că regretă despărțirea, dar acum nu e cale de împăcare. Și, clar, nu sunt împreună… Nu știu ce va fi, poate, dar acum ei nu formează un cuplu”, a dezvăluit un apropiat al celor doi.

Adevărul despre relația lui Jador cu Georgiana

Invitat la o televiziune, Jador avea să le dea speranțe fanilor lui în privința împăcării cu Georgiana.

„Ea m-a văzut mereu așa cum sunt eu. Nu aș suporta vreodată să pună cineva mâna pe femeia mea. Care este femeia mea, este a mea! Nu aș suporta gândul ăsta! Dacă m-ar înșela pe mine o femeie, m-ar distruge psihic. Nu aș putea să spunem nici că suntem împreună, nici că nu suntem. Nici eu nu știu. Este femeia care mă face cel mai fericit uneori, dar e femeia care mă face cel mai nefericit uneori. Prea multă gelozie. A luptat foarte mult. Mi-a reproșat de la «Puterea Dragostei»”, a declarat Jador în emisiunea online de la theXclusive.

Gelozia? Tot Jador avea să o clarifice și pe asta!

„Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apari la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu. Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani. Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui. Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă. Era geloasă și înainte, dar nu chiar așa”, avea să spună artistul.

