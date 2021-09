Jador a stârnit emoții în jurul său. Ce i-a făcut unui bărbat care se ruga, în genunchi, pe stradă

Jador a dovedit de nenumărate ori că este un artist sufletist, căruia îi place să îi ajute pe cei din jurul său. Recent, cântărețul a stârnit emoții în rândul urmăritorilor săi, după ce a oferit ajutor unui bărbat care se afla în genunchi, pe stradă, și se ruga.

Pe platforma Youtube, Jador a încărcat un videoclip în care le arată urmăritorilor săi cum s-a desfășurat o zi pentru artist, dar și povestea impresionantă de viață a unui bărbat pe care l-a găsit rugându-se, în genunchi, pe stradă. Artistul a făcut un gest lăudabil și l-a ajutat pe bărbatul care nu are o situație financiară bună.

Jador, emoționat de povestea de viață a unui bărbat din Petroșani

Cântărețul l-a găsit pe acesta rugându-se, în genunchi, pe stradă, lucru care i-a atras atenția. Discutând cu acesta, Jador a aflat despre bărbat că are doi copii, însă banii pe care îi strânge în urma jobului nu îi ajung pentru a-i crește pe micuți. Impresionat de povestea bărbatului, Jador l-a luat în mașină și au mers împreună la cumpărături.

„Am crescut la o organizație. Sunt din Petroșani, din Hunedoara. Am plecat de mic de acasă. Am cinci frați. Am doi copii, iar nevastă-mea e cu alt bărbat”, a dezvăluit bărbatul în videoclip. „Te-ai pus în genunchi? De ce te-ai pus la oameni?”, a întrebat Jador. „Mă pun ca să mă rog, dar nu mă bagă nimeni în seamă”, i-a răspuns bărbatul.

Jador și bărbatul din Petroșani au mers să facă niște cumpărături pentru cei doi copii ai acestuia. Bărbatul a izbucnit în lacrimi când a văzut că este ajutat de artist. Jador a transmis și un alt mesaj: „Morala e că trebuie să ne uităm în jurul nostru, că nu toată lumea are ce mânca. Opriți-vă la toată lumea. Suntem cu toții oameni, frați și surori. Aveți grijă unul de celălalt”. Urmăritorii fostului concurent de la ”Survivor” l-au lăudat pe rețelele de socializare pentru gestul pe care l-a făcut.

