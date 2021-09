Dezvăluirile făcute de Jador. De ce afecțiune suferă artistul: ”Arată-le, mamă, actele”

În cadrul unei emisiuni, Jador a povestit cu ce problemă de sănătate se confruntă. Cântărețul a mărturisit că este vorba despre o boală rară pe care puțini o au. Chiar dacă este întotdeauna cu zâmbetul pe buze, Jador a preferat să ascundă acest lucru, până acum.

În cadrul emisiunii „Splash! Vedete la apă”, Jador a făcut o dezvăluire la care puțini se așteptau, și anume problema de sănătate cu care se confruntă. Artistul a mărturisit că atunci când a trebuit să execute o săritură în apă, lumina din platou, care era roșie, nu a văzut-o. Atunci a dezvăluit că se confruntă cu discromatie, adică artistul nu poate vedea anumite culori: „Sunt discromat. Arată-le, mamă, actele. Nu diclesc nimic. E ca și cum ai fi miop. Nu vezi. Eu văd culorile altfel decât le văd ceilalți”.

„În interiorul ochilor există mai multe culori, niște bastonașe care dau culoarea ochiului. Eu nu am anumite culori acolo, sunt puțini oameni care sunt așa”, a spus Jador în urmă cu ceva timp.

Câți bani cere Jador la un concert

Cântăreţul are contracte de onorat atât în țară, cât și peste hotare, iar de câteva luni are colaborări de mare succes cu diferiți artiști care provin din medii muzicale diferite, precum Alex Velea sau What’s Up. Jador şi-a surprins fanii, demonstrând că poate să cânte și alte piese decât cele cu care s-au obișnuit deja.

Pentru că evoluţia sa a fost una foarte rapidă şi banii au început să fie din ce în ce mai mulţi. Astfel, pentru un concert de 45 de minute, Jador percepe suma de 4000 de euro, însă onorariul său variază în fucţie de eveniment. Dacă este doar un concert, pleacă acasă doar cu 4.000 dacă e nuntă sau botez, pleacă şi cu bani din dedicaţii.

