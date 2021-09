Jador, pregătit să devină tătic! Ce a declarat artistul

Jador își dorește un copil. Artistul se vede tată în viitorul apropiat, însă acum spune că nu are timp pentru a-și întemeia o familie, fiind focusat pe carieră.

Astfel, deși recunoaște că își dorește foarte mult să devină tătic și crede că este perfect pentru acest rol, artistul spune că momentan nu are timp, pentru că este implicat în foarte multe proiecte și pentru o perioadă are de gând să se axeze mai mult pe cariera sa muzicală.

„Nu știu dacă am timp să am un copil în perioada asta. N-am timp, dar îmi doresc foarte mult, dar cu siguranță voi fi cel mai bun din lume. O să-l iubesc cel mai mult!”, a spus Jador pe rețelele de socializare.

Câți bani cere Jador la un concert

Cântăreţul are contracte de onorat atât în țară, cât și peste hotare, iar de câteva luni are colaborări de mare succes cu diferiți artiști care provin din medii muzicale diferite, precum Alex Velea sau What’s Up. Jador şi-a surprins fanii, demonstrând că poate să cânte și alte piese decât cele cu care s-au obișnuit deja.

Pentru că evoluţia sa a fost una foarte rapidă şi banii au început să fie din ce în ce mai mulţi. Astfel, pentru un concert de 45 de minute, Jador percepe suma de 4000 de euro, însă onorariul său variază în fucţie de eveniment. Dacă este doar un concert, pleacă acasă doar cu 4.000 dacă e nuntă sau botez, pleacă şi cu bani din dedicaţii.