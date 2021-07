Jador a răbufnit după ce o prezentatoare TV l-a luat peste picior. Ce replică i-a dat artistul

Jador a răbufnit după ce o prezentatoare TV l-a luat peste picior. Artistul a fost ironizat în direct, lucru care i-a stârnit furia.

Cântărețul a fost ironizat de prezentatoarea Anisa Sandulache și de coechipierii ei. În cadrul emisiunii a fost invitat Radhu, singurul român care a intrat în Billboard Latin, în revista "Hoy", pe aceeași pagină cu Ricky Martin. La un moment dat, printre altele, în discuție a venit vorba și despre Jador. Dialogul între Radhu și moderatoare a fost halucinant.

”Acum s-a lansat și Jador pe muzica spaniolă, poate cânți cu Jador”,spun moderatorii.

”Nu știu cine e”, spune Radhu.

”Nu știi cine e? Felicitări. Lasă-mă să-ți strâng mâna. N-ai pierdut nimic. Uitați-vă la fața lui cine e, ce derutat e… Nu știu cine e”, spune și prezentatoarea emisiunii.

”E român?,întreabă Radhu.

”Da, e român”, adaugă moderatorii.

”Un pic francez. Se scrie legat”, mai spune prezentatoarea.

Jador s-a simțit discriminat

În urmă cu ceva vreme, Jador dezvăluia în cadrul unui podcast, faptul că de multe ori a fost victima rasismului, mai ales la evenimentele la care cânta. Și de această dată, artistul pare să fi fost ținta unei discriminări și a reacționat.

”Deci am privit videoclipul ăsta de cel puțin 100 de ori. Am încercat să-mi dau seama de ce această domnișoară sau doamnă are o atitudine atât de rasistă la adresa mea. Ca și cum muzica pe care noi o facem, muzica din România… Că băiatul ăla face muzică în State, bravo lui, ne face onoare țării, foarte frumos. Ne bucurăm că are oportunitatea asta. Dar de ce fața asta când vine vorba despre manele?”, a spus foarte supărat, Jador.