Jador a luat o decizie radicală! Fanii artistului au rămas mască: ”Nu mai scot nicio piesă!”

Jador a luat o decizie radicală în plan profesional, iar fanii artistului au rămas mască. Fostul concurent de la ”Survivor România” a făcut anunțul recent.

A petrecut câteva luni bune în Republica Dominicană, acolo unde a încercat să0și depășească limitele și a trăit în condiții grele. Jador a fost eliminat de la "Survivor România", iar la scurt timp după ce s-a întors în țară… s-a și pus pe treabă!

Concertele și evenimentele private au curs gârlă, iar artistul abia reușește să facă față cererilor. Fanii, însă, așteaptă cu sufletul la gură o nouă piesă de-ale lui Jador. Doar că mai au de așteptat. Asta pentru că… artistul nu are de gând să lanseze o piesă nouă în viitorul apropiat. Fostul concurent al show-ului de la Kanal D a dezvăluit și motivul pentru care a luat această decizie radicală.

”De o lună de zile umblu din studio în studio, la toate studiourile de manele, de muzică pop, de ce vreți voi, și nu am găsit o piesă mișto pe care aș vrea s-o scot în vara asta, așa că n-o să mai scot piesă până nu găsesc una tare, care să-mi placă.

Am găsit niște piese bune, una am cântat-o eu, după voia s-o cânte el … Nu mai înțeleg nimic din industria asta muzicală. Nu mai înțeleg nimic, așa că n-o să mai scot nicio piesă vara asta pentru că n-am găsit o piesă care să-mi placă”, spus Jador pe Instagram.

Ce tarif are Jador

Jador este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, așa că nu este de mirare că românii trebuie să scoată bani grei din buzunar ca să-l aibă la nuntă sau altă petrecere privată. Deși nu se numără printre cei mai scumpi cântăreți din showbiz, artistul nu prestează pe bani puțini.

5.000 de euro este suma pentru care Jador dă asigurări că va face un show de zile mari acolo unde este chemat să cânte.