De ce Jador și Georgiana nu mai formează un cuplu. Ce a spus artistul despre singura femeie care a reușit să-i fure inima: ”Nu aș suporta gândul ăsta”

Jador și Georgiana au format un cuplu pentru mai mulți ani, însă, ulterior, s-au depărtat din cauza unui sentiment pe care multe persoane îl experimentează, și anume gelozia. Ce a spus cântărețul despre relația lui cu Georgiana, singura femeie care a reușit să-i fure inima.

În cadrul unui interviu, Jador și-a deschis sufletul și a vorbit despre persoana pe care a iubit-o și o iubește, fiind și singura femeie care a reușit să îi fure inima. Tânăra nu a dorit niciodată să apară în lumina reflectoarelor, așa cum Jador o face, fie că este vorba despre concerte sau prezența într-o emisiune televizată. Însă, chiar și-așa, cei doi au trăit o poveste de dragoste frumoasă! Pe de altă parte, Jador nu știe, însă, dacă la momentul actual sunt sau nu împreună. În cadrul unui interviu, acesta a vorbit despre relația cu Georgiana.

„Ea m-a văzut mereu așa cum sunt eu. Nu aș suporta vreodată să pună mână pe femeia mea. Care este femeia mea, este a mea! Nu aș suporta gândul ăsta! Dacă m-ar înșela pe mine o femeie, m-ar distruge psihic. Nu aș putea să spunem nici că suntem împreună, nici că nu suntem. Nici eu nu știu ce e.. Este femeia care mă face cel mai fericit uneori, dar e femeia care mă face cel mai nefericit uneori. Prea multă gelozie. A luptat foarte mult. Mi-a reproșat de la Puterea Dragostei”, spunea Jador.

De asemenea, cântărețul a vorbit și despre motivul pentru care el și Georgiana nu ar mai forma un cuplu în prezent: ”Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apari la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu. Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani. Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui. Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă. Era geloasă și înainte, dar nu chiar așa”.

Câți bani cere Jador la un concert

Cântăreţul are contracte de onorat atât în țară, cât și peste hotare, iar de câteva luni are colaborări de mare succes cu diferiți artiști care provin din medii muzicale diferite, precum Alex Velea sau What’s Up. Jador şi-a surprins fanii, demonstrând că poate să cânte și alte piese decât cele cu care s-au obișnuit deja.

Pentru că evoluţia sa a fost una foarte rapidă şi banii au început să fie din ce în ce mai mulţi. Astfel, pentru un concert de 45 de minute, Jador percepe suma de 4000 de euro, însă onorariul său variază în fucţie de eveniment. Dacă este doar un concert, pleacă acasă doar cu 4.000 dacă e nuntă sau botez, pleacă şi cu bani din dedicaţii.

Sursă foto: arhivă Cancan