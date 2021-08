Jador și Georgiana Elisei, din nou împreună?! Tatăl artistului i-a dat de gol. „S-au împăcat”

Face ce face și Jador pare că nu poate să stea departe de prima lui iubire, Georgiana Elisei. După numeroase despărțiri și împăcări cei doi sunt, din nou, împreună. Deși nimeni nu credea că acest lucru este posibil, chiar tatăl manelistului i-a dat de gol.

Jador și-a declarat în repetate rânduri iubirea pentru Gerorgiana, însă de fiecare dată relația lor a părut sortită eșecului, pentru că nici bine nu se împăcau că urma o altă despărțire. Însă, se pare că aceștia nu se dau bătuți și acum și-au mai dat încă o șansă. (CITEȘTE ȘI: CUM ÎNCEARCĂ JADOR SĂ ÎȘI RECUPEREZE FOSTA IUBITĂ! GEORGIANA LE-A MĂRTURISIT DOAR APROPIAȚILOR MOTIVUL REAL AL DESPĂRȚIRII)

Cel care i-a dat de gol a fost chiar tatăl manelistului, care a spus că de ceva timp fiul său se iubește cu Georgiana și pare că au planuri mari împreună. Acesta a făcut câteva declarații despre relația dintre Jador și Georgiana.

„Eu ştiu că s-au împăcat. De câteva luni bune, chiar. Dar văd că nu doresc să vorbească despre asta. Poate au decis să schimbe puţin strategia, să vadă cum merg lucrurile între ei şi în alt mod, nu ştiu. Dar ceea ce ştiu e că m-am bucurat foarte tare, fiindcă îmi plac foarte mult cum se înţeleg când sunt împreună. Am mai vorbit cu Jador la telefon şi era şi Georgiana în preajmă, căci îi auzeam glasul. Sau numele ei apărea în diverse planuri de viaţă ale fiului meu.”, a spus tatăl lui Jador, Romeo Dumitrache, pentru Playtech.ro.

„Va fi dragostea vieții mele”

Este clar că atunci când Jador declara că Georgiana este iubirea vieții lui vorbea cât se poate de serios. Manelistul mereu a avut numai cuvinte de laudă la adresa tinerei, chiar dacă l-a făcut să sufere de multe ori.

„Femeia aia este și va fi dragostea vieții mele. Nu suntem împreună. Este cea mai importantă femeie pentru mine. Nu e vreo frumusețe, este o fată drăguță, pe placul meu, dar nu are nici silicoane, nici botox, dar așa o iubesc eu, așa cum e ea. Nu știu de ce, ne știm de când eram micuți. Am și lucrat împreună, am fost și colegi de facultate. Este o poveste lungă, și frumoasă, doi adolescenți care s-au iubit”, spunea Jador, în urmă cu ceva timp.

(VEZI ȘI: PROBLEME DE SĂNĂTATE PENTRU JADOR, DUPĂ ÎNTOARCEREA DE LA SURVIVOR: „ÎI E FRICĂ SĂ NU AJUNG IAR ÎN STAREA AIA DE ACOLO”)