Tânăra cu care Jador a fost într-o relație ani buni și pentru care a plâns și la “Survivor” de dorul ei, sperând că se va împăca cu el la întoarcerea acasă…. are o nouă viață și nu vrea să mai audă de el, în ciuda tuturor eforturilor pe care le face artistul.

CANCAN.RO a aflat că Georgiana, mare iubire a lui Jador, lucrează în domeniul jurnalistic, e liniștită și nici nu mai vrea să audă de o împăcare cu celebrul artist, susțin surse din anturajul ei!

Fosta iubită a lui Jador lucrează în televiziune

“Georgiana este redactor în cadrul unei televiziuni. Este liniștită și nici nu vorbește despre Jador, deși colegii ei știu că ea este fata pe care artistul a iubit-o ca pe ochii din cap și despre care a povestit cu fiecare ocazie. Ea spune că nu-și mai dorește să se împace cu el, că relația nu mai funcționează, pentru că el ar fi umblat și cu alte fete. Jador ar fi încercat să se împace cu ea și la revenirea în țară, de la Survivor, însă ea l-a refuzat.

Culmea, nici nu dorește să vorbească despre el atunci când este întrebată. Georgiana este o fată liniștită, la locul ei, este muncitoare și trage cot la cot cu echipa. Nu a fost angajată în televiziune ca “iubita lui Jador”, ci ca orice alt redactor. Acesta este și motivul pentru care ea preferă să nu discute despre fostul ei iubit pentru că nu crea discuții între colegi, pentru a nu fi, la un moment dat, subiect de bârfă. Muncește foarte mult și își dorește o carieră în televiziune”, susțin surse din anturajul Georgianei.

La una din probe, pe vremea când Jador era la Survivor, acesta a primit un mesaj de la Georgiana, drept recompensă. Cuvintele fostei iubite l-au făcut pe artist să plângă în hohote. „Ionuț, pentru început vreau să-ți spun că sunt mândră de tine, de ambiția de care dai dovadă și de modul în care te descurci în competiție. Sper să rămâi același om bun pe care l-am cunoscut. Știm amândoi care e situația dintre noi și în ce relații am rămas…când ai plecat la Survivor, dar de acolo, din toată situația asta, inimile noastre au rămas logodite pentru totdeauna. Ai grijă de tine și să rămâi acolo cât poți rezista. Te îmbrățișez, prietena ta de suflet”, a fost mesajul Georgianei pentru Jador.

Ce spunea Jador despre fosta iubită

Artistul a izbucnit în plâns. „Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare pentru că eu nu prea am încredere în femei pentru că, sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine. Eu această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum.(…) O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație. Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei. Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla”, a spus Jador la Survivor.

Odată întors acasă, deși a căutat-o și a încercat să reia legătura amoroasă cu Georgiana, tânăra ar fi refuzat, preferând să păstreze o relație de amiciție.