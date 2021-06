Probleme de sănătate pentru Jador, după întoarcerea de la Survivor: „Îi e frică să nu ajung iar în starea aia de acolo”

Jador a venit de ceva vreme din Republica Dominicană, de la Survivor, iar acum se confruntă cu o serie de probleme de sănătate. Dacă atunci când a ajuns în România slăbise enorm, acum a început să adune kilograme, iar acest fapt îl face să se simtă inconfortabil în propria lui piele.

Apropiații artistului au dezvăluit pentru Ciao că Jador s-ar fi îngrășat nici mai mult nici mai puțin decât 20 de kilograme. Aceleași surse spun și că vedeta le-ar cere sfaturi în acest sens apropiaților, cărora le-ar fi spus că atât de “pufos” n-a fost niciodată, și că nu-și explică de ce se îngrașă atâta vreme cât nu mănâncă exagerat.

Totodată, Jador a dezvăluit în podcastul pe care l-a făcut cu Cătălin Moroșanu, recent, că a ajuns să cântărească 90 de kilograme, greutate pe care n-a avut niciodată.

„Pe mine m-a terorizat emisiunea, îți zic sincer. Nu ți-a căzut părul din cap după ce ai venit de acolo? Ți-a căzut, nu? Și mie mi-a căzut, bro’. Știi de la ce? De la soare și de la stres, de la nemâncat. Mă crezi? Tu știi cum sunt eu? Tu nu mă vezi cât de gras sunt? Mă chinui acum să-mi țin organismul în frâu.

Tu nu vezi că eu sunt mai mare ca tine acum. Am 90 de kilograme. N-am avut niciodată atât de mult. M-am îngrășat. Și știi cum mănânc? Azi am mâncat o ciorbă. Organismul asimilează tot că îi e frică să nu ajung iar în starea aia de acolo”, a spus Jador în podcastul cu Cătălin Moroșanu.

La începutul lunii martie, Jador a suferit o accidentare gravă la Survivor România”, în meciul pentru imunitate. Pe traseu, “Faimosul” s-a lovit serios la genunchiul stâng, când îl înfrunta pe Marius Crăciun de la “Războinicii”. Ulterior, medicii i-au interzis să mai intre în concurs.

Jador a revenit în România, fiind sfătuit să se opereze cât mai rapid. Nu a făcut, însă, acest lucru pentru că îi este teamă de cuțit.

“Sunt prost cu genunchiul. Doare puțin, dar uneori când merg, nu tot timpul. Ar trebui să ajung la operație, dar amân, mi-e frică de cuțit. Nu prea se poate amâna. Nu vreau să ajung la cuțit. Mi-e frică de operație, mi-e frică de doctor”, a spus Jador la Antena Stars.

În continuare, Jador a mărturisit că genunchiul este rupt în trei locuri și că intervenția chirurgicală nu mai poate fi amânată prea mult timp.

„Fix acum am o durere aici, dar e de la prea mult stat în picioare azi, că am muncit toată ziua. Dacă nu stau în picioare toată ziua și nu fac atât de multe lucruri într-o zi, nu mă doare chiar așa, adică sunt ok. Sper să-mi treacă de la sine. Dacă nu, merg la spital. E rupt în trei locuri”, a mai precizat Jador.