Probleme grave pentru Jador! Faimosul a ajuns de urgență la spital. Ce s-a întâmplat cu artistul: „Corpul meu mă lasă”

Competiția Survivor România este una dintre cele mai dure din România, iar traseele pe care concurenții le au de parcurs îi solicită foarte mult, iar uneori există accidentări grave. Din păcate asta i s-a întâmplat și lui Jador, care a ajuns de urgență la spital.

Dacă zilele trecute, Jador a stat pe margine și nu a intrat în joc pentru că nu a primit acceptul medicului, de această dată Faimosul a intrat pe traseu, însă s-a accidentat grav. Determinat să aducă multe puncte pentru echipa sa, Jador nu a mai ținut cont de problemele pe care le are și a dat tot ce a avut mai bun pe traseu. (CITEȘTE ȘI: SIMONA HAPCIUC A SPUS TOT! CE SE ÎNTÂMPLĂ LA SURVIVOR + CE A PUTUT SĂ FACĂ JADOR)

Din păcate, Faimosul s-a accidentat grav și a fost nevoie de intervenția medicilor. Jador a ajuns la spital, iar telespectatorii vor afla mai multe detalii despre starea de sănătate a artistului în ediția din această seară a show-ului, potrivit WOWbiz.ro.

„Corpul meu mă lasă”

Accidentarea lui Jador vine după ce artistul a avut deja câteva probleme. Săptămâna aceasta a fost pentru prima dată când artistul a lipsit de pe traseu pentru că nu a primit acceptul medicului, din cauza unor probleme fizice. (VEZI ȘI: JADOR A AJUNS LA CAPĂTUL PUTERILOR! INTENȚIONEAZĂ ARTISTUL SĂ PĂRĂSEASCĂ SURVIVOR ROMÂNIA? „CORPUL MEU MĂ LASĂ ÎNCET , ÎNCET”)

Jador a declarat că este îngrijorat pentru starea lui și nu își dorește să se expună riscurilor. Însă ambiția îl face să meargă mai departe și să dea tot ce are mai bun din el, rămâne de văzut dacă va reuși să se recupereze și să își revină.

„Mă simt nașpa din punct de vedere fizic. Nu am fost expus niciodată la atâta foame, mușchii mei s-au cam dus. Din cauza unei probleme la naștere și fiind expus la efort am problema asta, nu foarte gravă, dar mă poate afecta pe viitor.

Și eu îmi doresc pe viitor să cânt la nunți și să dansez cu oamenii. Nu e o problema foarte gravă, dar mă afectează pe unele trasee, chiar dacă nu o arăt și mă arunc cu capul înainte. Am un psihic foarte puternic, am plecat de la minus 5 și am ajuns să am ce băga la stomac. Familia mea e mândră de mine. Nu pot să nu recunosc că o dau tot ce pot până mă ajută corpul. Corpul meu mă lasă încet , încet”, a spus Jador, înainte de accidentare.