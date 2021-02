Jador a ajuns la capătul puterilor! Intenționează artistul să părăsească Survivor România? „Corpul meu mă lasă încet , încet”

Jador a lipsit de pe traseu în cadrul competiției „Survivor România”, artistul nu a primit acceptul medicului pentru a intra în joc, din cauza unor probleme fizice. Se pare că efortul constant și condițiile grele sunt pe cale să îl scoată pe Jador din joc.

Pentru prima oară de la începutul competiției, Jador nu a jucat un meci de imunitate la Survivor România. Faimosul are probleme de sănătate și a nu primit acordul medicului pentru a intra pe traseu. Acesta se resimte după toate săptămânile petrecute în Dominicană, iar problemele fizice au început să apară. (CITEȘTE ȘI: TOPUL CELOR MAI BINE PLĂTIȚI CONCURENȚI DE LA SURVIVOR ROMÂNIA. PE CE LOR SE AFLĂ JADOR, CULIȚĂ STERP SAU COSTI IONIȚĂ)

Jador a declarat că este îngrijorat pentru starea lui și nu își dorește să se expună riscurilor. Însă ambiția îl face să meargă mai departe și să dea tot ce are mai bun din el, rămâne de văzut dacă va reuși să se mobilizeze și să își revină.

„Mă simt nașpa din punct de vedere fizic. Nu am fost expus niciodată la atâta foame, mușchii mei s-au cam dus. Din cauza unei probleme la naștere și fiind expus la efort am problema asta, nu foarte gravă, dar mă poate afecta pe viitor.

Și eu îmi doresc pe viitor să cânt la nunți și să dansez cu oamenii. Nu e o problema foarte gravă, dar mă afectează pe unele trasee, chiar dacă nu o arăt și mă arunc cu capul înainte. Am un psihic foarte puternic, am plecat de la minus 5 și am ajuns să am ce băga la stomac. Familia mea e mândră de mine. Nu pot să nu recunosc că o dau tot ce pot până mă ajută corpul. Corpul meu mă lasă încet , încet”, a spus Jador, potrivit WOWbiz.ro.

Jador, impresionat de Marius Crăciun

Recent, atât echipa Faimoșilor, cât și cea a Războinicilor au primit noi membrii, iar unul dinte cei nou veniți pare că a băgat spaima în mai mulți concurenți. Marius Crăciun i-a uimit pe toți, iar calitățile sale fizice pare că îi sperie pe unii dintre adversari. (VEZI ȘI: S-A AFLAT! CINE SUNT NOII CONCURENȚI CARE VOR INTRA ÎN COMPETIȚIA SURVIVOR ROMÂNIA)

„Unii dintre colegii mei, Jador, spunea că îi e frică de Marius Crăciun. Și mie mi-a fost frică de Starlin din punct de vedere al îndemânării, dar l-am bătut. Contează cum ajungi la final. Sunt niște lucruri de la persoană la persoană, nu ar trebui să ne fie frică, ci doar să ne motiveze. Am câștigat multe meciuri, dar acum e groasă treaba. Mă refer la fete”, spune Culiță Sterp.