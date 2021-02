Simona Hapciuc a spus tot! Ce se întâmplă la Survivor + Ce a putut să facă Jador

Simona Hapciuc a făcut dezvăluiri din interiorul realityshow-ului Survivor România. Ea a povestit cum se fac alianțele, dar și ce i-a spus Jador, fără să știe că este auzit de cine nu trebuia.

Simona a părăsit competiția și a fost foarte afectată de acest lucru. Astfel, a început să facă unele dezvăluiri în legătură cu ceilalți concurenți, rămași în celebra competiție de pe Kanal D. Fosta Faimoasă este de părere că a ieșit pe nedrept din competiție, fiind de părere că este mult mai bună la probele sportive decât mulți alți colegi sau rivali ai ei. Și mai pune eșecul personal și pentru că s-a ținut departe de alianțe și grupuri. Asta i-ar fi adus, crede ea, sfârșitul competiției.

Simona Hapciuc a spus tot! Ce se întâmplă la Survivor + Ce a putut să-i spună Jador

Dezvăluirile sunt incredibile și sunt făcute de la ultimul consiliu de eliminare. Jador ar fi venit la fete pe ascuns și le-ar fi cerut să-l voteze pe Zanni pentru a părăsi competiția, însă, după ce a văzut că acestea nu au de gând, Faimosul s-a reorientat către altă alianță. „Jador a venit la noi în ziua în care s-au făcut nominalizările și au fost voturile împărțite între Roxana Nemeș și Sebi să ne roage să îl votăm pe Zanni. Se știa că celălalt grup o va vota pe Roxana, iar el a venit să ne roage să îl votăm pe Zanni. Eram noi fetele pe plajă, iar noi am zis că nu îl putem vota pe Zanni. El nu va ieși nici dacă va fi votat în consiliile viitoare. Când a văzut că nu ne poate influența pe noi cum vrea el, s-a alăturat celeilalte alianțe. La consiliul de eliminare când s-a votat a treia persoană, ar fi fost culmea să îl nominalizeze pe Zanni, pentru că și-ar fi tăiat singur craca de sub picioare”, a declarat Simona Hapciuc, potrivit wowbiz.ro.

Simona Hapciuc a povestit un moment neștiut care a avut loc înainte să ajungă în Domincană. „Au fost multe fete care și-au atribuit un rol de a fi cumva sub băieți. Ei au fost foarte uniți de la bun început, nu ca noi. Prima ceartă pe care am avut-o cu Culiță și cu Jador a fost când încă nici nu eram ajunși în Dominicană. Eram în avion, plecaserăm din București și era unul în fața mea și unul în dreapta mea și vorbeau despre femei ca și cum femeile ar fi fost ultimele scursuri ale pământului. Eu nici nu îi cunoșteam. M-am aprins foarte tare. Am explodat”, a povestir Simona Hapciuc.