Simona Hapciuc a fost eliminată de la Survivor România. Primele declarații ale concurentei: ”Nu meritam să ies acum”

Simona Hapciuc a fost eliminată de la Survivor România. Concurenta crede, cu tărie, că ceilalți concurenți au fost influențați de Jador și de Culiță Sterp.

Simona Hapciuc crede că nu ar fi trebuit să părăsească competiția Survivor România. Potrivit acesteia, înaintea ei existau patru persoane care meritau să iasă din concurs -Majda, Culiță, Jador și Roxana Nemeș, ținând cont de evoluția lor slabă.

„Nu meritam să ies acum. Am fost una dintre cele mai bune concurente, nu doar din echipa Faimoșilor, ci în general. Erau cel puțin 4 persoane care ar fi meritat să iasă înainte mea: Majda, Culiță, Roxana Nemeș și Jador. Consider că am fost mai bună decât ei pe traseu. Să nu uitam ca Survivor nu e doar un joc sportiv, e si un joc de strategii. În momentul in care am venit aici mi-am asumat că voi fi o fire dreapta, ca în viața de zi cu zi.

Nu am vrut să intru în strategii, în grupulețe și am avut de pierdut. Cu Jador și Culiță am avut nenumarăte altercații, iar celelălte persoane care m-au votat au fost pur și simplu influențate de ei. Băieții din echipa noastră erau majoritatea niște misogni, au spus-o și alte fete, au spus-o și cei din echipa Războinicilor. Ei își caută în noi soțiile, mamele, servitoarele. Când venea cineva ca mine, care nu se lăsa călcat în picioare, nu am fost o fire prea plăcută”, a declarat Simona Hapciuc.

După ce a aflat verdictul și a fost nevoită să plece din Republica Dominicană, Simona Hapciuc nu și-a luat rămas-bun de la toți colegii. Concurenta nu a vrut să se comporte fals, având în vedere că în echipa Faimoșilor au tot existat tensiuni și antipatii.

„Nu puteam să merg la acei oameni, care m-au votat pe mine pe nedrept, și să îi iau în brațe. „Bună, vă mulțumesc că mi-ați tăiat visul pe care îl aveam, că ați fost nedrepți cu mine, că m-ați trimis acasă, eu fiind una dintre cele mai bune, acum să ne îmbrățișăm și să fim o mare familie frumoasă”. Adică, ce caracter ar fi arătat asta la mine!?Ar fi arătat faptul că sunt falsă”, a mai adăugat Simona.