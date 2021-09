Ce a făcut Jador în avion! Cei de față au rămas cu gurile căscate: „Vreau să ne căsătorim aici”

Urmăritorii lui Jador au rămas cu gurile căscate, după ce artistul a avut o reacție mai puțin întâlnită chiar în avion. Un adevărat cuceritor, acesta s-a îndrăgostit pe loc de o însoțitoare de zbor și i-a făcut declarații de dragoste, în văzul tuturor. Mai mult decât atât, a și cerut-o în căsătorie.

În timp ce filma în avion, Jador i-a făcut o declarație de dragoste unei însoțitoare de zbor. Fără să stea pe gânduri, cântărețul și-a luat inima în dinți și, mai în glumă, mai în serios, acesta a și cerut-o în căsătorie, în văzul tuturor, zicând că își dorește o soție. Chiar dacă a fost sub formă de glumă, tânăra și-a văzut în continuare de treabă, fără să îi răspundă avansurilor pe care Jador i le-a făcut în public.

”Te iubesc mult! Vreau să mă căsătoresc cu tine. Vreau să ne căsătorim aici. Te iubesc! Vreau să ne căsătorim. Îmi doresc o soție așa”, au fost cuvinte lui Jador.

Jador a făcut accident de mașină. Artistul s-a speriat foarte tare: ”Probabil Dumnezeu ne mai trimite un semn uneori”

Artistul Jador a fost implicat într-un accident de mașină. Bolidul de lux a avut pagube considerabile, însă, din fericire, cântărețul nu s-a ales cu răni, ci cu o sperietură. Acesta a declarat în videoclipul urcat pe platforma Youtube faptul că nu ar fi vina lui, ci a oamenilor care își lasă libere animalele din curte. Partea frontală a autoturismului achiziționat recent a fost făcută praf, după ce a lovit un cal pe șosea. Chiar dacă acesta nu avea o viteză foarte mare, bolidul de lux al artistului s-a ales cu pagube destul de mari. Din fericire, Jador nu s-a ales cu răni, ci doar cu o sperietură.

„Sunt supărat rău. Bine că nu am pățit nimic. Am văzut moartea cu ochii! Puteam să jung la spital sau mai rău, să mor! Mașina mea de mai puțin de o lună de zile s-a dus. Este distrusă! Mi-a ieșit un cal în față. Bine că nu am avut viteză că putea fi fatal. Asta este lecție, nu ai cum să lași calul să meargă liber pe stradă”, a mărturisit Jador.

