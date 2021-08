Jador s-a trezit cu mașina vandalizată! Artistul a fost jefuit: ”Te rog eu frumos...”

Jador s-a trezit cu mașina vandalizată! Cântărețul a fost jefuit chiar în timp ce se afla la un concert. Când a ieșit din local, Jador a avut un șoc total!

Artistul Jador are parte de probleme. Tânărul a mers recent la un eveniment, unde a cântat, însă, atunci când a ieșit din local, acesta a constatat că geamul mașinii era spart, iar portofelul i-a fost furat. Pe Instastory, Jador a povestit ce s-a întâmplat. De asemenea, a făcut un apel către cel care i-a furat portofelul cu bani și acte să îl ducă la o secție de Poliție, mai ales că trebuie să plece în Germania. După ce Jador le-a arătat urmăritorilor săi prin ce coșmar trece, acesta s-a îndreptat spre Câmpia Turzii, acolo unde urmează să susțină un alt concert.

„Te duci la spectacol și ia uite oamenii ce fac la mașină! Nu mai avem geam. Cel care a luat portofelul din mașină, te rog frumos, ia banii și golește-l. Ia portofelul și aruncă-l la o secție de Poliție, ca să fie bine! Te rog eu frumos, că trebuie să plec în Germania”, a transmis Jador pe Instagram printr-un video.

Jador a făcut accident de mașină. Artistul s-a speriat foarte tare: ”Probabil Dumnezeu ne mai trimite un semn uneori”

Artistul Jador a fost implicat într-un accident de mașină. Bolidul de lux a avut pagube considerabile, însă, din fericire, cântărețul nu s-a ales cu răni, ci cu o sperietură. Acesta a declarat în videoclipul urcat pe platforma Youtube faptul că nu ar fi vina lui, ci a oamenilor care își lasă libere animalele din curte. Partea frontală a autoturismului achiziționat recent a fost făcută praf, după ce a lovit un cal pe șosea. Chiar dacă acesta nu avea o viteză foarte mare, bolidul de lux al artistului s-a ales cu pagube destul de mari. Din fericire, Jador nu s-a ales cu răni, ci doar cu o sperietură.

„Sunt supărat rău. Bine că nu am pățit nimic. Am văzut moartea cu ochii! Puteam să jung la spital sau mai rău, să mor! Mașina mea de mai puțin de o lună de zile s-a dus. Este distrusă! Mi-a ieșit un cal în față. Bine că nu am avut viteză că putea fi fatal. Asta este lecție, nu ai cum să lași calul să meargă liber pe stradă”, a mărturisit Jador.

Sursă foto: arhivă CANCAN, instagram Jador