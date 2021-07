În cursul acestei zile, artistul Jador a fost implicat într-un accident de mașină. Acesta s-a ales cu o sperietură foarte mare, iar mașina are pagube considerabile. Pe platforma Youtube, acesta a încărcat un videoclip în care le-a arătat urmăritorilor săi ce a pățit, cum s-a petrecut accidentul și să îi liniștească.

În urmă cu o oră, artistul Jador a fost implicat într-un accident de mașină. Bolidul de lux are pagube considerabile, însă, din fericire, cântărețul nu s-a ales cu răni, ci cu o sperietură. Acesta a declarat în videoclipul urcat pe platforma Youtube faptul că nu ar fi vina lui, ci a oamenilor care își lasă libere animalele din curte. Partea frontală a autoturismului achiziționat recent a fost făcută praf, după ce a lovit un cal pe șosea. Chiar dacă acesta nu avea o viteză foarte mare, bolidul de lux al artistului s-a ales cu pagube destul de mari. Din fericire, Jador nu s-a ales cu răni, ci doar cu o sperietură.

„Sunt supărat rău. Bine că nu am pățit nimic. Am văzut moartea cu ochii! Puteam să jung la spital sau mai rău, să mor! Mașina mea de mai puțin de o lună de zile s-a dus. Este distrusă! Mi-a ieșit un cal în față. Bine că nu am avut viteză că putea fi fatal. Asta este lecție, nu ai cum să lași calul să meargă liber pe stradă”, a mărturisit Jador.

Jador a făcut accident de mașină. Artistul s-a speriat foarte tare: "Probabil Dumnezeu ne mai trimite un semn uneori"

De asemenea, cântărețul a mai spus faptul că nu ar avea de gând să ceară despăgubiri pentru mașina sa, după ce a vorbit cu persoana care ar fi trebuit să aibă grijă de animal. Băiețelul, care ar fi trebuit să nu lase calul să intre pe șosea, a început să plângă și s-a ascuns, de teamă. Acesta i-a spus artistului că nici el și nici tatăl lui nu dispun de bani pentru a plăti pagubele, astfel că Jador a luat decizia să nu le ceară despăgubiri.

„Asta este morala zilei! Probabil Dumnezeu ne mai trimite un semn uneori, să vadă cum ne comportăm. Poate și eu am făcut ceva rău cuiva, iar acum este karma. Trebuie să învățăm să fim mai buni, iar oamenii să își țină animalele la locul lor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine!”, a mai mărturisit Jador.

