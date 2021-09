Jador s-a împăcat cu Georgiana Elisei? „Este femeia care mă face cel mai fericit”

Jador a vorbit recent despre relația cu Georgiana Elisei. Cântărețul a dat de înțeles că încă se află în tachinări cu fosta lui iubita, explicând că au o legătură complicată.

Sunt sau nu împreună, nici ei nu știu! Jador a declarat că încă se întâlnește cu Georgiana, însă gelozia îi desparte destul de des, având certuri din cauza fanelor artistului.

În cadrul unui interviu pentru theXclusive, Jador a vorbit deschis despre fostele sale iubite, dar și despre femeia care l-a marcat cel mai tare.

Despre Georgiana are cuvinte doar de laudă și recunoaște că este singura persoană care l-a văzut așa cum este el. Cu toate acestea, Jador susține că este femeia care îl face fericit, dar care îl face să fie și trist de cele mai multe ori.

„Ea m-a văzut mereu așa cum sunt eu. Nu aș suporta vreodată să pună mână pe femeia mea.

Care este femeia mea, este a mea! Nu aș suporta gândul ăsta! Dacă m-ar înșela pe mine o femeie, m-ar distruge psihic. Nu aș putea să spunem nici că suntem împreună, nici că nu suntem. Nici eu nu știu ce e.. Este femeia care mă face cel mai fericit uneori, dar e femeia care mă face cel mai nefericit uneori. Prea multă gelozie. A luptat foarte mult. Mi-a reproșat de la Puterea dragostei..”, a declarat Jador în emisiunea online de la theXclusive.

Tânăra se supără atunci când vreo domnișoară îi dă mesaje lui Jador, chiar dacă fostul Faimos de la Survivor România se jură că nu răspunde la avansurile fanelor.

„Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apari la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu. Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani. Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui.

Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă. Era geloasă și înainte, dar nu chiar așa”, a mai adăugat artistul.