Cine este și cu ce se ocupă iubitul bucătarului chef Patrizia Paglieri: ”El e mai mic ca mine”

Patrizia Paglieri, în vârstă de 55 de ani, a vorbit deschis despre relația pe care o are cu italianul Salvatore. Bucătarul chef a recunoscut că partenerul ei este mai mic ca vârstă decât ea, însă nu o deranjează acest lucru. Cine este bărbatul din viața brunetei și cu ce se ocupă el?

Patrizia Paglieri a fost jurată în emisiunea MasterChef, iar acum face parte din echipa Kanal D. Bucătarul chef îi încântă pe telespectatori cu rețetele ei delicioase, în show-ul matinal ”Dimineaţa cu noi”.

Într-un interviu acordat recent, Patrizia a vorbit despre relația amoroasă pe care o are de mai bine de 4 ani cu un italian. Bărbatul a locuit în Agrigento, un oraș din Sicilia de sud, iar de curând s-a stabilit în Florența. El este cu 2 ani mai mic decât vedeta TV.

Patrizia Paglieri, despre iubitul ei: ”Nu lucrăm în același domeniu”

Patrizia a mai mărturisit că nu are nicio problemă cu faptul că iubitul ei este mai mic decât ea. Mai mult, ea a precizat că se înțeleg foarte bine și că deși au o relație la distanță, fac față cu brio situațiilor tensionate din viața lor de cuplu.

”Nu lucrăm în acelaşi domeniu. El e mai mic ca mine, are 53 de ani şi locuieşte în Agrigento. Suntem de patru ani împreună, însă cu pandemia asta a fost mai greu şi acum suntem mai bine. Noi suntem mai rezervaţi, nu ne place să ne expunem viaţa particulară. O să plec din nou la el zilele acestea, un pic acolo la el, un pic aici la noi, când vine el, când mă duc eu. Nu am o problemă că e mai mic decât mine. Îmi împart viaţa între el şi bucătărie, afacerea cu mâncare pe care o am acasă”, spunea Patrizia Paglieri, anul trecut, pentru Click.ro, despre relația ei.

Patrizia Paglieri a fost căsătorită tot cu un italian

Se pare că fosta relație a chefului bucătar a fost tot cu un italian. Patrizia s-a căsătorit pe când avea 24 de ani cu un bărbat care lucra într-un casino, însă s-au despărțit căci bărbatul nu își dorea să facă un copil. Chiar dacă era mai mare ca ea, vedeta își dorea foarte mult să devină mamă și să fie părinți, dar italianul nu împărtășea aceeași dorință.

”M-am casatorit la 24 de ani cu un italian. El lucra la casino, ca şi acum. Şi tata lucra la casino. Era îndrăgostită şi eram şi foarte tânără. După ne-am despărţit pentru că eu voiam un copil şi el nu voia. Era mult mai mare ca mine, avea cam 10-11 ani în plus, dar eu nu voia. Acum are un băiat foarte frumos(…) A fost o poveste puţin mai complicată pentru că eu voiam un copil, dar nu voiam soţ. M-am decis să fac inseminare artificială în Italia. I-am zis mamei că eu vreau un copil, dar nu vreau să mă căsătoresc”, mai spunea vedeta, în urmă cu câțiva ani.

