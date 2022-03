Patrizia Paglieri a dat postura de jurat la “Masterchef” pe cea de concurent la “Ferma”, apoi a arătat lumii ce poate la “Asia Express”, ca acum să devină matinala celor de la Kanal D. Vedeta gătește pentru echipa formată din Bursucu, George Tănase și Viviana Sposub, dar rămâne în continuare o prezență discretă a showbizului. Patrizia a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre viața în televiziune, relația cu fiul său de 24 de ani, precum și despre ceea ce trăiește dincolo de camerele de luat vederi.

Chiar dacă este o amatoare a lucrurilor scumpe, așa cum o declară chiar ea, Patrizia Paglieri pare să aibă parte de fericire în căminul conjugal. Recent, a postat o poză alături de bărbatul care îi este alături de mai bine de cinci ani. Vedeta și-a crescut singură copilul și a căutat o viață cât se poate de independentă și autonomă.

“M-am dus să-mi fac inseminare artificială, să am un copil singură!”

Povestea de viață a Patriziei Paglieri este una cel puțin captivantă. Chef-ul bucătar s-a plimbat mult, dar a ales România, când părinții ei au decis să vină pe plaiurile noastre. S-a născut în Bahamas, a copilărit în Italia și a făcut carieră aici. Deși provine dintr-o familie muncitoare, dar cu posibilități, “matinala” de la Kanal D și-a dorit să nu depindă de prezența nimănui.

Prin participarea la mai multe show-uri cu notorietate, Patrizia a transparentizat relația cu fiul său, însă detaliile despre bărbatul care îi este alături au rămas încă secrete.

“Eu am vrut singură, m-am dus să îmi fac inseminare artificială, să am un copil singură, n-am mai vrut să am un soț, un companion lângă mine. Am vrut să îl am singură. Și nu mi-a fost greu, chiar mi-a fost bine, pentru că nu am fost singură, am avut tatăl și mama.

Am stat în casă cu tata și mama și atunci am avut și un mare ajutor. Eu trebuie să fiu independentă, să nu depind de nimeni. Nu sunt drastică, că dacă vine unul cu Hermes, nu îl trimit înapoi, dar nu a venit!”, ne-a declarat, în exclusivitate, chef Patrizia.

Publicul o vede la TV, dar puțini știu cine a lansat-o!

Patrizia Paglieri a bifat numeroase apariții la show-uri de renume, cu cifre mari de audiență, însă nu mulți dintre telespectatori cunosc faptul că Teo este cea care a făcut posibilă prima apariție televizată a noii vedete de la Kanal: „Una dintre primele mele cliente a fost Teo și cred că în 1998, m-a invitat Teo, studiourile erau la Buftea.

Teo m-a invitat prima dată în ’98 la ea, să fac paste cu fructe de mare și m-a invitat, țin minte, într-o zi de 17. Mamma mia, eu n-am fost niciodată în televiziune și plus că 17 la noi, e ca marți 13! Mama mea zicea: «Patrizia, dacă poți să faci emisiunea în altă zi!», și a fost bine!”.

