Cum i-am filmat pe Patrizia Paglieri și pe fiul ei, Francesco. S-a întâmplat într-un restaurant din mall

Perfect s-a acomodat Patrizia Paglieri cu Bucureștiul, capitala care a adoptat-o cu ”brațele” deschise în urmă cu aproape 30 de ani. Femeia avea să-și îndeplinească marte parte din vis, acela de a avea propriul restaurant, nu oricum, ci să fie și apreciat. Dar mai mult decât orice se mândrește cu Francesco, fiul său. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi, ca și în alte rânduri, de altfel, la restaurant, la o vorbă mamă-fiu. Avem imaginile, în exclusivitate.

Un mall din Capitală au ales cei doi în urmă cu doar câteva zile, unde Chef Patrizia nu a ratat o masă la unul dintre restaurantele de acolo. Fiul ei, Francesco, era, pesemne, sătul, pentru că și-a lăsat mama să se descurce în liniște cu ”farfuria”, cât timp el a mai dat o tură rapidă printre vitrine.

Avea să revină, cu o plasă în mână, semn că i-a făcut ceva cu ochiul. S-a așezat la masă, dar nu a comandat nimic. Și-a privit doar mama, pe care a deranjat-o, din când în când, cu câte o curiozitate. Farfuria avea să se golească, pentru că nici mult nu a fost în ea, astfel că mama și fiul au încheiat conturile cu restaurantul. S-au retras către mașină și apoi au ajuns acasă.

Patrizia și Francesco, participanți, împreună, la Asia Express

Patrizia Paglieri și Francesco au participat la competiția „Asia Express”, doar că aveau să fie eliminați, la un moment dat. Patrizia le-a mulțumit tuturor pentru susținere și s-a declarat mulțumită de tot ce a trăit acolo.

„Grazie, vreau să mulțumesc tuturor pentru suport. A fost și rămâne cea mai frumoasă experiență din viața mea lânga Francy. Grazie!!!”, scria Patrizia Paglieri, pe contul său Instagram.

Și Francesco a avut un mesaj pentru susținătorii lui.

„În viață trebuie să ne cunoaștem limitele și în Asia Express limitele sunt în echipa și nu la singular. Mă bucur pentru cea mai minunată experiență din viața mea și mă bucur că am fost împreună cu mama. Am ajuns într-o etapă în care doar visam și vă mulțumesc tuturor pentru susținerea voastră. Vă iubesc”, a scris și Francesco Paglieri.

Patrizia Paglieri are restaurant în Capitală de 20 de ani

Patrizia mărturisea că are o afacere în București de peste 20 de ani, un restaurant cu clienți fiedeli în proporție de 80 la sută. Tot ea mai spunea că întoarcearea în Italia ar însemna să moară de foame.

”Eu cred că dacă m-aș duce înapoi în Italia aș muri de foame. Ar trebui s-o iau cu tot de la capăt. Eu aici am o afacere de douăzeci de ani, am restaurantul meu, am clienții mei dragi de atâția ani. Nu mi-am permis niciodată să fiu dependentă de un bărbat care mâine se poate îndrăgosti de alta. Eu l-am avut pe Francesco de crescut.

În plus, dacă a fost altcineva în altă țară, de la o vârstă este foarte greu pentru că niciunul dintre noi nu ar vrea să renunțe la afacerea lui pentru celălalt. Așa a fost viața mea. I-am și zis lui Francesco că e greu să le ai pe toate în viață. De tatăl lui Francesco m-am despărțit când el avea 9 luni. El a renunțat la Francesco și, practic, și noi am renunțat la el”, avea să povestească Patrizia Paglieri în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”.

