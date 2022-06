Cine este și cu ce se ocupă Sebastian de la Insula Iubirii. Tânărul, filmat când se săruta pe ascuns cu Oana

Sebastian Dascălu și Cristina, partenera lui, au venit în emisiunea „Insula Iubirii” de la Antena 1, pentru a-și testa relația. Cei doi au dorit să vadă dacă reușesc să nu cadă în ispită, însă s-au despărțit în show, recent. Cine este și cu ce se ocupă, de fapt, Sebastian?

Sebastian Dascălu și Cristina Nimereală au acceptat provocarea de a sta 21 de zile în emisiunea „Insula Iubirii” de la Antena 1, pentru a-și testa relația. Deși s-a considerat că aceștia formează un cuplu solid, recent, însă, într-o ediție trecută a show-ului care s-a filmat în Thailanda, Sebastian Dascălu a decis să se despartă de iubita lui, Cristina. Tânărul în vârstă de 25 de ani are o relație apropiată cu ispita Oana Monea.

Vezi și CINE ESTE, DE FAPT, REY DE LA INSULA IUBIRII. CU CE SE OCUPĂ FOSTUL IUBIT AL LAVINIEI

Vezi și A VĂZUT IMAGINI CU CERASELA ȘI A IZBUCNIT INSTANT ÎN PLÂNS. RAREȘ DE LA „INSULA IUBIRII”, CONSOLAT DE COLEGII SĂI: ”CE POT SĂ FAC EU ACUM?”

Cine este și cu ce se ocupă Sebastian Dascălu? El și Cristina Nimereală s-au despărțit la „Insula Iubirii”

Sebastian Dascălu, în vârstă de 25 de ani, este specialist marketing și lucrează la Radio Brașov, prezentând o emisiune între orele 16:00 – 18:00. Tânărul a absolvit Liceul „Grigore Antipa” și, ulterior, a studiat la Universitatea Transilvania din Brașov. Mai mult decât atât, Sebastian este pasionat de scris și, recent, și-a deschis și un blog.

Pe de altă parte, fosta lui parteneră, Cristina Nimereală, are vârsta de 30 de ani și lucrează ca medic stomatolog. Au format un cuplu un an și două luni.

În emisiunea „Insula Iubirii”, însă, Sebastian Dascălu a realizat că partenera lui, Cristina, nu este sufletul lui pereche.

”Mie nu mi-a lipsit aproape nimic lângă ea, am simțit că am găsit o femeie lângă care pot să mă așez. Voi regândi anumite aspecte. Mă simțeam vinovat cumva că am dezvoltat atașament față de o altă femeie aici și mă bucur că e ceva reciproc, nu personal”, zicea Sebastian la Antena 1.

Sursă foto: Capturi video Youtube