Cine este și cum arată Anca, soția lui Pavel Bartoș. Sunt împreună de peste 20 de ani

Pavel Bartoș este cunoscut de o țară întreagă, însă puțini sunt cei care o cunosc pe Anca, soția lui. Cei doi sunt împreună de peste 20 de ani și formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc. Iată detaliile mai jos, în articol.

Pavel Bartoș este cunoscut în showbizul românesc, însă puțini sunt cei care o cunosc pe soția sa, Anca. Este o prezență discretă și, de-a lungul timpului, nu s-a afișat la multe evenimente mondene. Pavel Bartoș și soția sa, Anca, au împreună trei fetițe, și anume Sofia, Rita și Eva.

Anca Bartoș este actriță și a prezentat diverse emisiuni. De exemplu, a fost gazda show-ului „Slab sau gras” de la Senso TV, în 2006, iar în anul 2008 a fost activă în cadrul proiectului pentru copii de la radio Itsy Bitsy. A jucat în „La urgență” (2006) și în filmul „Ho, ho, ho 2: O loterie de familie”. Însă, de mult timp, Anca Bartoș a preferat să se dedice vieții de familie, având grijă, alături de soțul ei, de cele trei fiice.

„Eu am un mare noroc, unul enorm. E soția mea, Anca. De fapt, soția mea e cea mai mare calitate a mea. A stat mai tot timpul cu ele, pentru că eu am fost plecat multă vreme, a știut să le educe, a întreținut foarte frumos această familie. Le ținem cu picioarele pe pământ, tocmai de asta n-am vrut școală de fițe, am vrut să vadă că există probleme, că există copii care au sau nu au ceea ce le trebuie.

Nu au trăit într-un cocon. Le-am ferit de toate castingurile posibile. Acum le ofer opțiuni. Le duc la pian, la dans, la înot. Cred că pe la 15-16 ani vor ști ce drum își doresc să urmeze. E foarte important ca ele să decidă”, mărturisea Pavel Bartoș, în cadrul unui interviu pentru Adevarul.ro, în urmă cu zece ani.

Cum s-au cunoscut cei doi?

De asemenea, și soția sa, Anca, a mărturisit cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi. În cadrul emisiunii online „8, 8 și ceva fix”, prezentată de Smiley, Anca Bartoș a mărturisit cum s-a cunoscut cu vedeta de la Pro TV.

„Ne-am cunoscut la Timișoara, la Teatrul Național. Eu eram studentă în anul 4, el doar ce venise și vreau să spun că, în momentul în care l-am văzut pentru prima oară, am știut că o să fie soțul meu. Nu pot să explic, asta mi-a trecut prima oară prin cap. El deja era absolvent și l-am văzut pe holurile Teatrului Național. Ne-am întâlnit la o petrecere, am dansat cu el și a contat mult. Frumușel, blond, ochi albaștri, verificat”, a mărturisit Anca.

Sursă foto: social media