Povestea neștiută a lui Pavel Bartoș! Sacrificiile pe care a fost nevoit să le facă de dragul familiei

Pavel Bartoș este acum un nume sonor pe scena showbiz-ului românesc și are o carieră vastă. Însă până să ajungă aici a trecut prin mult și a avut mult de muncă. Puțin sunt cei care știu că actorul a pornit de jos, iar de la o vârstă fragedă a fost nevoit să fie stâlpul familiei sale.

Pavel Bartoș se bucură acum de succes, dar drumul până la el a fost greu. Invitat în cadrul unui podcast, acesta s-a deschis și a vorbit despre viața de dinainte de celebritate. Actorul a luat viața în piept de la o vârstă fragedă, imediat după ce tatăl său s-a stins din viață. A fost nevoit să devină stâlpul familie și nu s-a dat înlături de la nimic.

Pe lângă faptul că a avut grijă mereu de surorile sale, actorul a trebuit să meargă la muncă încă din vremea adolescenței. A lucrat în construcții, a fost ospătar și a bifat multe alte joburi până a ajunge la celebritate și o viață liniștită.

„Am fost pus în fața faptului împlinit și a trebuit să găsesc soluții. A trebuit să devin bărbatul familiei. A trebuit să iau situația pe moment.(…) Atunci, noi nu aveam noțiunea de bonă. Și era ceva firesc. E nedrept, dar poți tu să decizi aceste lucruri? Multă lume zice «când ai realizat tu că vrei la teatru?» Că atunci era, te angajezi și aduci venit în casă.

Rudele lui tata lucrau în construcții și au zis «hai aici». Dar mi-am dat seama că nu-mi place, dar am făcut-o că trebuia să îi ajut pe ai mei. Am învățat (n.r.de la oamenii de pe șantier) să îi admir pe cei cărora le place munca fizică. Și când m-am dus în Cluj am lucrat non-stop noaptea și ziua mergeam la facultate. La ora de balet dormeam. Până mi-au zis profesorii «băi, trebuie să alegi». Am fost și ospătar. Am lucrat într-un chioșc. Eu în două cămăși am făcut tot liceul”, a declarat Pavel Bartoș, în cadrul unui podcast.

Pavel Bartoș, la un pas de tragedie

Acum Pavel Bartoș a uitat de greutățile trecutului și se concentrează pe cariera sa. Recent, acesta a lansat un film al cărui protagonist este. El a fost cel care a venit cu ideea, a strâns în jurul lui o echipă bună, iar filmul a avut succes la public.

Pavel Bartoș a fost atât de dedicat proiectului încât și-a pus viața în pericol. Acesta a filmat o scenă în mijlocul traficului din București, iar șoferii au fost luați prin surprindere de prezența lui. Totul a fost la limită și la un pas de tragedie.

„Noi am filmat în 21 de zile. Noi, în mod normal, trebuia să filmăm în 30-40 de zile. Noi am filmat în aeroport, într-o podgorie, am mutat camp-ul ăla, format din 20 și ceva de mașini, în fiecare zi. Am zis că așa e filmul. Nu pot să mă duc într-o singură cameră și să filmez. E și de dragoste, e și de acțiune, e și de comedie.

Am avut o filmare într-o intersecție, la Timpuri Noi. Trebuia să traversez toată intersecția. Încercam să simulăm prima lui întâlnire cu Bucureștiul, cu traficul nebun. Toți oamenii mă vedeau costumat cu geamantanul și mă vedeau unii: Mă, dobitocule! Mă, domnule Bartoș! Alo, aveți trei fete acasă, ar trebui să aveți grijă. Ce a fost în capul meu și al lui Jesus? Dumnezeu știe”, a povestit Pavel Bartoș.

