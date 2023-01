S-a aflat! Care este cea mai mare temere a lui Pavel Bartoș. Nimeni n-ar fi bănuit asta!

Pavel Bartoș este unul dintre cei mai de succes prezentatori Tv din România, iar la cei 47 de ani se poate lăuda cu o familie extrem de unită. Starul de la Pro Tv este mândru tare atunci când vorbește despre fiicele sale, iar cu această ocazie, a dezvăluit care este lucru de care se teme cel mai tare.

Colegul lui Smiley de la „Românii au talent” este un bărbat foarte ocupat și implicat în multe proiecte de televiziune. Pe lângă atmosfera comică pe care o face în cadrul show-ului de talente de la Pro Tv, Pavel Bartoș este și producător, joacă teatru și apare în diverse reclame. Prezent, miercuri seară, la avanpremiera filmului „Ramon”, acesta a declarat că are o mare teamă.

Pavel Bartoș, dezvăluiri neștiute despre cea mai mare temere a sa

Actorul are o relație extrem de strânsă cu cele 3 fiice ale sale. Eva are 18 ani, Sofia 8 ani, iar Rita 14 ani și sunt cele mai mari susținătoare ale tatălui lor. Deși pare incredibil, Pavel Bartoș are o frică de care nu poate să scape, însă, ce-i drept nici nu prea ar vrea să se elibereze de ea, căci e vorba de cei dragi. Ei bine, prezentatorul Tv se teme de singurătate și nu și-ar putea închipui momentul în care fetele sale vor pleca de acasă.

„Una dintre fetele mele mi-a zis înainte să plec din casă “tati, să fie așa cum vrei tu să fie în seara aceasta la avanpremieră”… chiar mă încurajează mult. Sunt un norocos în ceea ce mă privește, atât profesional, cât și uman. Da, pot spune că sunt un norocos și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a oferit.

După mine, cel mai greu lucru este să fiu singur în viața asta. Îmi dau seama uneori când ele sunt plecate de faptul că locuința este goală și zic “băi, e cumva aiurea, ceva nu este în regulă.”. Ele îmi umplu viața, mai bine zis, ele îmi aduc viață, de fapt, în viața mea.”, a declarat Pavel Bartoș pentru Click!

CITEȘTE ȘI:AȘA AJUNGE PAVEL BARTOȘ LA PRO TV: “VEDETĂ E NEYMAR!” PREZINTĂ SHOW-URI DE MAXIMĂ AUDIENȚĂ ȘI ÎȘI LANSEAZĂ FILMUL, DAR RĂMÂNE CU PICIOARELE PE…

VEZI ȘI:PAVEL BARTOȘ, ENERVAT LA CULME DE TABIETURILE LUI SMILEY. PREZENTATORUL DE PRO TV A SPUS TOT: ”ESTE PREA…”

Pavel Bartoș, în rolul principal din filmul „Ramon”

Prezentatorul joacă un rol extrem de important în filmul „Ramon”. Comedia romantică o să apară în cinematografele din România la începutul lunii februarie, iar el este producător și personaj principal în producție.

„Personajul Ramon își propune să aducă multă bună – dispoziție și îți amintește că viața merită trăită așa cum este. Bineînțeles că publicul o să decidă dacă este om sau super om.

S-a muncit enorm la acest film, de vreo cinci ani de zile ne gândim la acest personaj, sau nu, mint! Acum vreo zece ani, când eram la “Dansez pentru tine”, de atunci mi-am zis că acesta ar fi un personaj foarte haios, iar de cinci ani am îndrăznit să cred că poate fi făcut și un film.

Lucrurile mari nu se întâmplă peste noapte. Lucrurile mari se întâmplă în timp, să știi! Ele trebuie făcute, provocate într-un anume fel. Îmi doresc ca acest film să fie pe placul publicului și să se bucure cât mai mult public de el pentru că asta o să ne facă să mergem în continuare mai departe și să facem și alte filme.”, a mai declarat el pentru sursa citată.