Pavel Bartoș, enervat la culme de tabieturile lui Smiley. Prezentatorul de Pro TV a spus tot: ”Este prea...”

Pavel Bartoș a spus lucrurilor pe nume despre colegul, prietenul și partenerul lui de scenă, Smiley. Prezentatorul TV a dezvăluti cel mai enervant lucru pe care nu îl poate ierta la colegul lui.

Fie că este alături de el pe scenă, fie că împărtășesc același cerc de prieteni, Cuplul de moderatori de la „Românii au talent” au o relație specială. Pe lângă orele petrecute la locul de muncă, cei doi au amintiri plăcute împreună, amintiri care cântăresc mult în relația lor.

„Am enorm de multe întâmplări cu Smiley. Când mă gândesc și acum la toate preselecțiile făcute împreună, la toată bucuria pe care o aveau oamenii atunci când ne întâlneau. Toți voiau să ne cinstească, să ne ducă în locuri extraordinare, pentru că știau că suntem oameni care se bucură de viață.

În timpul filmărilor am fost de multe ori la limita marilor accidentări, dar uite că am trecut cu bine. Îmi vin în minte de la momentele extraordinare în care eu am devenit tătic pentru a doua și a treia oară, iar el pentru prima dată. Sunt mult prea multe ca să pot alege doar una!”, a dezvăluit Pavel Bartoș, pentru viva.ro.

Pavel Bartoș: ”Mă enervează că doarme în orice poziție”

Ca în orice relație Pavel Bartoș a scos la iveală și dezavantajele de a fi prieten cu Smiley. Învitat în cadrul unei emisiuni, prezentatorul TV a dezvăluit că cel mai mult îl enervează faptul că reușește să se adapteze oricărei situații și poate să doarmă în orice poziție.

Pe lângă acest tabiet pe care Smiley îl are, Pavel Bartoș se declară mândur de prietenia lor, prietenie ce datează deja de ani buni.

„Este prea cu bun simț, are un bun simț până la culme, serios! Nu vorbește de rău pe nimeni. E atât de calm în situații în care nu ar trebui să fie calm.

Câteodată trebuie să fim nu știu cum, sunt situații care cer mai multă implicare și el: ‘Da, da, lasă, că o să fie, tu du-te înainte, vin eu după tine, tu prezintă, că eu dorm’. Uite, și asta mă enervează, că doarme, doarme în orice poziție. Eu n-am văzut om care să doarmă în orice poziție”, a mai spus Pavel Bartoș.