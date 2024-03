Cine este și cum arată câștigătoarea Miss World 2024. Reprezentanta României, Ada-Maria Ileana, nu a intrat în Top 40

Pe 9 martie 2024 a avut loc concursul Miss World 2024. Victoria Krystynei Pyszkova este cea care a câştigat marele titlu. Evenimentul, onorat de personalități luminoase și renumite, a marcat o celebrare a feminității și diversității globale.

Miss World este considerat drept cel mai vechi concurs internaţional de frumuseţe, fiind fondat în Marea Britanie în 1951 ca un „concurs de bikini”. Poate că cele mai cunoscute două câştigătoare ale sale sunt ambele din India: actriţele Aishwarya Rai Bachchan (Miss World 1994) şi Priyanka Chopra Jonas (Miss World 2000).

Anul acesta, Krystyna Pyszkova, din Republica Cehă, a ieșit victorioasă la renumitul concurs de frumusețe, desfășurat la Centrul Mondial de Convenții Jio din Mumbai. Evenimentul marchează revenirea Indiei ca gazdă după aproape trei decenii, iar victoria lui Pyszkova simbolizează nu numai realizarea ei personală, ci servește și ca inspirație pentru reginele aspirante ale frumuseții din întreaga lume.

Cum a reușit Krystyna Pyszkova să obțină titlul cea mai frumoasă femeie din lume

Victoria Krystynei Pyszkova a fost obţinută în faţa celorlalte trei finaliste – Yasmina Zeytoun din Liban, Ache Abrahams din Trinidad şi Tobago şi Lesego Chombo din Botswana. (Aceste femei, împreună cu Jessica Gagen din Anglia, sunt considerate „câştigătoarele continentale” ale concursului).

Rugată să facă lumină asupra unei probleme cu impact asupra îngrijirii sănătăţii femeilor în mod specific, Pyszkova, o studentă la drept şi model în vârstă de 23 de ani, a vorbit despre eliminarea stigmatului şi a ruşinii care înconjoară menstruaţia, spunând că „a fi femeie este un dar” şi „că menstruaţia nu ar trebui să fie un subiect tabu”.

Cine a reprezentat România la Miss World 2024

Ada-Maria Ileana este tânăra de 26 de ani care a reprezentat România pe scena Miss World după 6 ani de absență. Ada este din București și este Master of Science în Politici Publice, la University College London. Este licențiată în Studii de Securitate (Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice) și e pasionată de relații internaționale și diplomație.

Miss World România, Ada-Maria Ileana, a cucerit juriul la probele sportive și la proba de talent, cu piesa ,,Lie, Ciocârlie”. Cea mai spectaculoasă probă de până acum a fost cea de Top Model, unde Ada a prezentat creația lui Pavel Kroyman, un designer din Republica Moldova, cel care a creat și costumul național al Miss World România:

,,A fost o călătorie foarte interesantă și sunt foarte recunoscătoare că am reușit să ajung acolo, că am reprezentat România după șase ani de absență. Bineînțeles, rezultatul, poate, este supărător, dar sunt foarte mândră de tot ce am realizat acolo și sunt foarte recunoascătoare pentru toți cei care mi-au fost aproape.”, a declarat românca într-o apariție televizată de acum trei zile.

Mai mult, ea este fondatoarea și Președintele Asociației „Investitorii în visuri”, un ONG care oferă cursuri de formare profesională fetelor aflate în centre de plasament:

,,În drumului meu către coroana Miss World, îmi concentrez eforturile pe activitatea caritabilă pentru a da înapoi comunității, în special prin ONG-ul pe care îl conduc, «Investitorii în Visuri». Le mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături în această minunată echipă a României.”, a transmis fotomodelul, înainte de competiția din India.

De asemenea, Ada Maria Ileana lucrează ca profesor de limba engleză, certificat de Cambridge, de mai bine de șase ani.

