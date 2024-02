Ada-Maria Ileana va reprezenta România la Miss World 2024. Frumoasa tânără este profesoară de engleză

Ada Maria Ileana are 26 de ani și este profesoară de engleză. Dincolo de lecțiile de la școală, frumoasa tânără este pasionată de modă și a reușit să facă performanță în acest domeniu. Ea va reprezenta România la Miss World 2024, concurs organizat anul acesta în India.

Concursul Miss World se află anul acesta la cea de-a 71-a ediție, iar România va fi reprezentată de o profesoară de engleză. De-a lungul timpului, Ada-Maria Ileana a obținut mai multe titluri importante la astfel de competiții, precum Miss World România 2023 sau Miss Internațional România 2022.

Ada-Maria Ileana este din București și are 26 de ani. Tânăra a absolvit un master în Politici Publice University College London. De asemenea, este licențiată în Studii de Securitate și pasionată de relații internaționale și diplomație. A obținut și un certificat de Cambridge, iar de 6 ani este profesoară de limba engleză la o școală din Capitală.

Dincolo de calitățile intelectuale, are și o frumusețe aparte, reușind să se remarce la numeroase competiții. În plus, va fi reprezentanta României la Miss World 2024, concurs ce se va desfășura în perioada februarie-martie, în India.

Ada-Maria Ileana a devenit profesoară înainte să descopere concursurile de frumusețe. Aventura ei în această lume au început în anul 2017, atunci când a completat un formular pentru Miss Univers România, iar în câteva luni a ajuns finalistă. Tânăra a dezvăluit și câte ceva despre rolul ei de la catedră.

„Sunt profesoară de engleză de șase ani. La concursurile de frumusețe am conștientizat că au succes femeile realizate, femeile care au o carieră în spate și care au ceva de spus în comunitatea din care provin. Tocmai de aceea m-am implicat în foarte multe proiecte caritabile, în martie am organizat o prezentare de modă caritabilă.

Îmi place și ce fac la școală. Elevii îmi spun Ada sau Teacher. Nu accept cu dumneavoastră că și așa încep să mă simt bătrână. Prima mea generație la care am predat intră acum la facultate, deci deja îmi este foarte greu să îi văd crescând. Predau la diverse grupe de vârstă, astfel că am predat de la copii de un an până la 16 ani.

Mă ascultă cei mari pentru că sunt foarte aproape de vârsta lor și ne înțelegem foarte bine. Este și o prietenie, dar este și respect. Contează să ai în clasă o atmosferă foarte plăcută în care ei să se simtă confortabil.”, a declarat Ada Maria Ileana în 2022, pentru Click.