Cine este soţia din realitate a lui Celentano, din Las Fierbinţi. E clar, actorul de la Pro TV a dat lovitura în viaţa personală!

Celentano este unul dintre cele mai preferate personaje ale românilor. Telespectatorii l-au îndrăgit și îi urmăresc prestația la Pro Tv. Însă, foarte puțini știu cum arătă și cine este jumătatea actorului.

Talentul actorului este apreciat de mii de admiratori. Adrian Văncică a reușit să-și construiască o carieră de vis și se bucură de faimă. În fiecare seară, artistul este așteptat acasă de soția Elena și cele două fiice.

Viața lui „Celentano” înainte de faimă

Foarte puțini știu că înainte de serialul „Las Fierbinți”, actorul a lucrat într-un parc de distracții și a locuit în Coreea de Sud. „Celentano” spune că experiențele din trecut l-au format și l-au ajutat enorm.

„Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002 am lucrat acolo, atunci când a fost Campionatul Mondial de fotbal. Am lucrat într-un parc de distracţii, imens. Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje”, a povestit Celentano.