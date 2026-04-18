Cine este tânărul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan. Individul a fost identificat

De: Alina Drăgan 18/04/2026 | 17:45
Cine este tânărul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan. Individul a fost identificat
Cine este tânărul care l-a amenințat pe Nicușor Dan /Foto: Facebook

Serviciile Secrete au fost în alertă maximă după ce președintele Nicușor Dan a primit o amenințare cu moartea. Un tânăr a anunțat pe rețelele sociale că strânge bani pentru a-l asasina pe președinte. Postarea a atras atenția și a mobilizat Serviciul de Protecție și Pază. Cine este tânărul care l-a amenințat pe Nicușor Dan? A fost identificat imediat.

Serviciul de Pază și Protecție a sporit gradul de alertă din jurul președintelui Nicușor Dan, după ce un tânăr a scris pe o rețea socială că strânge fonduri pentru asasinarea lui. Postarea a alertat autoritățile, așa că toate persoanele care intră în contact cu șeful statului vor fi controlate, iar vigilența în teren este crescută.

„Organizez strângere de fonduri pentru asasinarea lui Nicușor Dan. Fiecare leu contează, fă un bine țării!”, este mesajul publicat de tânăr, în mediul online.

Cine este tânărul care l-a amenințat pe Nicușor Dan

Postarea a atras imediat atenția, iar unii chiar au glumit și au spus că susțin cauza. Însă, gluma nu a fost gustată și de SPP, care a declanșate toate alertele pentru găsirea individului care a transmis mesajul de amenințare.

Individul a fost identificat imediat. Se pare că este vorba despre un tânăr care de câțiva ani ar locui în Germania. Până în acest moment au fost audiați părinții lui, iar tânărul ar urma să ajungă în țară în zilele următoare, pentru a fi dus, de asemenea, la audieri.

De altfel, după douăsprezece ore de la publicarea mesajului, contul respectiv a fost închis, iar postarea a dispărut. Situația a sporit gradul de alertă din jurul președintelui Nicușor Dan. Asta înseamnă mai multă vigilență în teren a structurilor SPP și controale sporite asupra persoanelor care intră în contact cu președintele.

„Măsurile de protecție sunt adaptate permanent, în funcție de concluziile rezultate din analizele de risc și sunt concepute astfel încât să prevină materializarea amenințărilor la adresa demnitarilor”, a transmis SPP.

De asemenea, în urma celor întâmplate, Polițiștii din Timiș s-au sesizat din oficiu și fac cercetări. În acest caz a fost deschis și un dosar penal pentru „instigare publică”.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public pe o rețea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoștință că polițiștii IPJ Timiș s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Timiș.

 

