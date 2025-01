Cine este Tony, tatăl vitreg al lui Sebastian Stan. Actorul i-a mulțumit la Globurile de Aur

Actorul român Sebastian Stan a câștigat un premiu extrem de important la Globurile de Aur 2025. Stan a decis să mulțumească inclusiv în limba română la primirea premiului și a ținut să vorbească și despre tatăl său vitreg, cu care are o relație foarte bună.

Actorul i-a dedicat premiul mamei sale, dar și lui Tony, tatăl său vitreg, căruia i-a mulțumit că a acceptat să se căsătorească cu mama sa, care avea de crescut la acea vreme un copil, notează Pro TV.

CITEȘTE ȘI: NADIA COMĂNECI A ATRAS TOATE PRIVIRILE LA GLOBURILE DE AUR. MESAJ SPECIAL PENTRU SEBASTIAN STAN

Sebastian Stan s-a născut pe 13 august 1982, în Constanța, România. Mama lui, Georgeta Orlovschi și tatăl lui, Constantin Stan, au divorțat pe când Sebastian avea doi ani. Stan s-a mutat din țară când mama lui s-a angajat ca pianistă la Viena, în Austria. Mai târziu, Georgeta Orlovschi s-a căsătorit cu Anthony Fruhauf și toți s-au mutat în Rockland County, New York, acolo unde Stan a mers la școala la care Fruhauf era director.

„Tatăl meu vitreg a fost cel mai tare. De la el am învățat engleză, să fiu sincer. Vorbeam cu el acasă tot timpul. Apoi, am putut să merg la această școală privată grozavă, unde am început să joc și ocaziile au început să vină. Așa că, pentru mine, a fost un nou început în multe sensuri”, povestea el.