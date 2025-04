Motivul bizar pentru care un bărbat s-a mutat din California la sat, în Italia. Ce vrea să evite

Un american a povestit experiențele mutării din California într-o zonă rurală din Italia pentru că „nu voia să fie aproape de un McDonald’s sau Starbucks”.

O casă la preț de chilipir într-un oraș frumos, inclusiv cu menajeră și un meșter – ar fi fost motive suficiente pentru oricine să se mute în Italia, dar americanul Keith Richardson mai avea o altă cerință cheie, conform CNN.

Proprietatea în care intenționa să-și înceapă noua viață nu trebuie să fie nici pe departe aproape de un McDonald’s sau Starbucks, pentru el două simboluri ale lumii comercializate din SUA de care încerca el să scape.

După ce s-a hotărât să aleagă Puglia, regiunea predominant rurală care se întinde în călcâiul cizmei Italiei, după ce a văzut proprietăți online, un prieten expatriat i-a făcut cunoștință cu un consultant imobiliar american care locuia în zonă, care l-a îndrumat spre Nardo, un oraș liniștit puțin în interiorul coastei.

Și, după puțină negociere, Richardson a cumpărat proprietatea în care speră să-și petreacă restul pensionării, pentru doar o zecime din costul unei proprietăți situate în mod similar în California de Sud.

„Casa era listată pentru 138.000 de euro, dar am negociat și am plătit 100.000 de euro. Am investit încă 3.800 de euro pentru a o restiliza după bunul meu plac și a-i oferi un aspect proaspăt”, spune el.

„A fost o surpriză foarte plăcută. Eram dispus să plătesc mai mult, dar am început de la 100.000 de euro pentru a vedea dacă vânzătorii vor contraoferta.” Dar aceștia nu au făcut-o.