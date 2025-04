Un mire a devenit „personajul negativ al internetului” după ce i-a făcut o farsă soției chiar în timpul nunții. „Nu e niciodată amuzant să îi umilești pe alții”

Ziua nunții este în general considerată una dintre cele mai importante din viața unei femei, dar, așa cum a arătat-o un videoclip devenit viral pe rețelele sociale, un bărbat a reușit să strice acest moment printr-un gest care ar putea să pară banal sau chiar amuzant la prima vedere.

Deși nu este clar din ce țară provine filmarea, aceasta surprinde momentul tăierii tortului de nuntă, când mirele și mireasa se apropie de desertul cel mai important al evenimentului pentru a-l tăia. În acel moment, bărbatul hotărăște să facă o glumă, care, însă, a fost considerat de mulți internauți ca fiind extrem de nepotrivit. Profitând de un moment de neatenție al miresei, acesta o bagă, pur și simplu, cu fața în tort pe proaspăta sa soție, arată The New York Post.

And they lived happily and ever after… pic.twitter.com/FKo0F0jOUC

— Restricted Vids (@RestrictedVids) April 7, 2025