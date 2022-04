Cine l-a ajutat pe Mihai Morar să își schimbe radical viața și care a fost cel mai greu moment prin care a trecut prezentatorul de radio: ”Eram într-o vară mai complicată a vieții mele”

Mihai Morar și-a deschis sufletul și a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade ale vieții sale. Omul de radio a povestit cum soția sa, Gabriela, l-a ajutat să își schimbe radical viața.

Mihai Morar este căsătorit cu Gabriela din anul 2006. Cei doi au împreună trei fete, iar două dintre ele sunt gemene. Familia lor pare una perfectă, echilibrată și lipsită de greutăți.

Invitat în cadrul unui podcast, prezentatorul de la Radio ZU a povestit despre cele mai grele clipe ale vieții sale, dar și despre unul dintre cele mai frumoase, acela când a format un cuplu cu Gabriela, soția sa pe care chiar la radio a cunoscut-o în urmă cu mulți ani.

Mihai Morar a fost ”salvat” de Gabriela, soția lui

Astfel, Mihai Morar a mărturisit cum l-a salvat soția în urmă cu mai mult timp. Spune că exagera cu multe în viață, însă ea l-a condus pe drumul cel bun. La fel a procedat și când s-au cunoscut.

”Eu am o bună măsură acasă. Se numește Gabriela. Eram într-o perioadă în care exageram foarte mult, dar nu neapărat alimentar, exageram mult cu tot. Glumele la radio erau exagerate, glumele la TV erau exagerate. Ea a venit cu buna măsură și mi-a zis: «N-ai vrea să mergi să faci sport?».

Prima oară am zis că sportul nu e pentru mine, mai bine urmez o dietă. Ea mi-a făcut o programare, după ce terminam la radio. Și aia mi-a schimbat viața, așa mi-am schimbat stilul de viață. Din 2006 suntem căsătoriți.

Eram într-o vară mai complicată a vieții mele, avusese și tata niște probleme de sănătate, unele care reveneau după niște ani în care a fost destul de stresat la muncă, dezamăgit de muncă, de oameni. El a fost modelul meu de corectitudine și de bărbat. Mă uit la el la 70 de ani și e superb, mi-aș dori să ajung ca el. Tata avusese atunci probleme, fiind coleg la radio cu Gabriela ea a simțit cumva că nu sunt bine. Pe vremea aia stăteam în chirie în București, și ea mi-a zis atunci să merg la mare, era un concediu plătit de la radio. Atunci am zis nu și nu știu de ce am zis nu. Cred că din timiditate”, a mărturisit Morar, în timpul podcastului.

Cum a cucerit-o Mihai Morar pe soția sa

Mai departe, Morar a vorbit și despre cum a reușit să o cucerească pe actuala sa soție, Gabriela. Omul de radio a impresionat-o cu două bilete la concertul de vioară de la Palatul Regal. Asta după ce a fost refuzat de două ori.

”Apoi a trecut vacanța, am ales să merg acasă, la ai mei. Când m-am întors am vrut să o invit, să nu se fi supărat. Am invitat-o în oraș și m-a refuzat, la fel și a doua oară. Și a trebuit să găsesc altceva. Atunci găsisem un concert de vioară la Palatul Regal și i-am zis că am luat două bilete. A zis da și de atunci am rămas împreună. Și după două luni am cerut-o de soție, eu care nu îmi pusesem problema căsătoriei niciodată în viața mea.

Traseul meu profesional era ok, dar eu nu eram echilibrat pe plan personal până să o cunosc pe Gabriela, până să avem o relație. Acolo s-au echilibrat lucrurile. Apoi au apărut gemenele. Cezara și Mara s-au născut la o lună după ce am lansat Radio ZU. Aia a fost cea mai grea vară din viața mea. Au venit pe lume la doi ani de când ne-am căsătorit”, a mărturisit prezentatorul.

